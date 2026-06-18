Καλάθης: «Να ανεβάσουμε τον ΠΑΟΚ στο επόμενο επίπεδο, βήμα-βήμα να πετύχουμε κάτι μεγάλο»

Με τα χρώματα του ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Νικ Καλάθης, με τον «Δικέφαλο» του Βορρά να κάνει δικό του έναν από τους καλύτερους πλέι-μέικερ που έχει δει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στον 21ο αιώνα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος παίκτης του «Δικεφάλου», ο 37χρονος αναφέρθηκε στους στόχους εν όψει της νέας σεζόν, ενώ παράλληλα έστειλε το δικό του μήνυμα προςς τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Καλάθης:

Ο Νικ Καλάθης είναι πέρα από κάθε αμφιβολία μία από τις σπουδαιότερες κινήσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο οι 17 τίτλοι που έχει στο παλμαρέ του και οι αμέτρητες ατομικές διακρίσεις, αλλά και το γεγονός ότι παραμένει ενεργός, σε πολύ υψηλό επίπεδο και με τεράστιο κίνητρο για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς είπε και ο ίδιος μιλώντας στο paokbc.gr.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, προφανώς, που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για μένα. Και είμαι προφανώς πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ και τον κόουτς. Είχαμε με τον προπονητή κάποιες εξαιρετικές συζητήσεις στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι αυτό που πρόκειται να χτίσει εδώ θα είναι κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού», είπε αρχικά ο Νικ Καλάθης και αναφέρθηκε στο κίνητρο που έχει, ακόμη και τώρα, μετά από μία τεράστια καριέρα… «Για μένα, κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ, είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα, από τότε που ήμουν μικρός. Και ακόμα έχω την ίδια αγάπη. Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μέχρι τώρα. Οπότε μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη, τότε, ξέρετε, προφανώς θα έρθει η ώρα μου να το αφήσω. Αλλά για μένα, κάθε φορά που βγαίνω στο παρκέ και παίζω μπροστά στους φιλάθλους, ακόμα νιώθω την ίδια νευρικότητα και το κίνητρο που χρειάζομαι».

Ερχόμενος από την Παρτιζάν, ο Νικ Καλάθης σχολίασε τις σχέσεις των δύο ομάδων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια αδελφοποίηση. Και προφανώς, ήμουν πολύ ευγνώμων για τους ανθρώπους της Παρτιζάν, τους φιλάθλους... Πραγματικά με δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Για μένα ήταν απόλαυση να παίξω εκεί. Είμαι απλά ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ. Και είναι ωραίο που έχουν αυτή την αδελφοποίηση».

Αναφερόμενος στο στόχο τον οποίο έχει με τον ΠΑΟΚ τόνισε… «Προφανώς, ο στόχος για μένα είναι να βοηθήσω αυτή την ομάδα. Να τη βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, για να την ανεβάσουμε, προφανώς, στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν στο Eurocup μπροστά μας, και, νομίζω ότι ο κύριος στόχος θα ήταν να παίξουμε στην Euroleague, αλλά προφανώς θα γίνει βήμα-βήμα. Μαζί με τα παιδιά ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο αυτή τη σεζόν. Κάθε ομάδα, σε κάθε κατάσταση, θα έχει τα δικά της σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά για εμάς, νομίζω ότι θα είναι μια πρόκληση. Και θα γινόμαστε καλύτεροι και καλύτεροι καθώς προχωράει η σεζόν. Και, ελπίζουμε ότι μέσα στη σεζόν θα παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ».

Ο Νικ Καλάθης έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Πολύ ευγνώμων που θα παίξω για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Και, ελπίζω να μπορέσω να παίξω το καλύτερό μου μπάσκετ και να κάνω τους φιλάθλους της ομάδας περήφανους».