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Μύκονος: Ανανέωσε και ο Καββαδάς

Τη φανέλα της Μυκόνου θα συνεχίσει να φοράει ο Βασίλης Καββαδάς.

Μύκονος: Ανανέωσε και ο Καββαδάς
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Μετά την ανακοίνωση της παραμονής του Βαγγέλη Μάντζαρη για ακόμη μία σεζόν, οι Μυκονιάτες γνωστοποίησαν και την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Βασίλη Καββαδά.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου:

«Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Καββαδά για τη σεζόν 2026/27.

Ο 34χρονος σέντερ (2,06 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου που συνδύασε την ιστορική της παρουσία στη Stoiximan GBL με τη συμμετοχή στα playoffs, καθώς και την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βασίλης Καββαδάς κατέγραψε 21 συμμετοχές στη regular season, μετρώντας 3 πόντους και 1,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 8,1 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, αγωνίστηκε και στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 2 πόντους και 1,5 ριμπάουντ.

«Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον!»

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο, ο έμπειρος σέντερ ανέφερε στο mykonosbc.gr:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την παραμονή μου στην ομάδα. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά πέρυσι, νομίζω ότι την αξίζαμε, τη χαρήκαμε και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όσα καταφέραμε όλοι μαζί, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσει η προετοιμασία, για να δούμε τι έχει να μας φέρει το μέλλον!»

Και πρόσθεσε:

«Σαφώς η περσινή χρονιά ήταν άκρως επιτυχημένη. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, τρυπήσαμε το ταβάνι μας ξανά και ξανά. Φέτος, παρότι δεν είμαστε νεοφώτιστοι πλέον, πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μπάλα χαμηλά, να συγκεντρωθούμε, να κάνουμε καλή προετοιμασία και να βάλουμε στόχους ώστε να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά».

Ο Βασίλης Καββαδάς αναφέρθηκε στην αλληλεπίδραση της ομάδας με τους Μυκονιάτες:

«Σίγουρα, στα δικά μου μάτια, είναι κάτι πολύ μεγάλο το ότι η Μύκονος θα βρίσκεται ξανά στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τη Μύκονο για άλλα πράγματα… διασκέδαση, ξεφάντωμα, πάρτι κ.λπ. Φέρνουμε τον αθλητισμό στις Κυκλάδες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Μυκονιάτες ήταν δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι και μας στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θέλουμε να τους ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη τη νέα χρονιά».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Πρώτα από όλα να έχουμε μια καλή σεζόν όλοι μας, με υγεία πάνω απ’ όλα, από την αρχή της προετοιμασίας τον Αύγουστο. Εύχομαι να έχουμε ανάλογη σεζόν με την περσινή και πραγματικά η ομάδα να βαδίσει σε πολύ καλά μονοπάτια. Και προσωπικά εγώ να δώσω ακόμη το κάτι παραπάνω, να βοηθήσω την ομάδα μου, τον προπονητή μου και τους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας».

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