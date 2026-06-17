Πανιώνιος: Παρελθόν ο Νίκος Γκίκας

Ο Νίκος Γκίκας αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας των «κυανέρυθρων» τα προηγούμενα χρόνια.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε τον 34χρονο γκαρντ με ιδιαίτερα θερμά λόγια, υπογραμμίζοντας πως αποχωρεί ως φίλος του συλλόγου και παντοτινό μέλος της οικογένειας του «Ιστορικού».

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Για τρία χρόνια- δύο εκ των οποίων ως αρχηγός- ο Νίκος Γκίκας υπηρέτησε με αφοσίωση και αγάπη τον Πανιώνιο.

Ο Νίκος Γκίκας ήταν, είναι και θα είναι ΦΙΛΟΣ του Συλλόγου και θα αποτελεί παντοτινό μέλος του Πανιωνίου.

Με ειλικρίνεια, σεβασμό κι αγάπη, του ευχόμαστε ολόψυχα να έχει δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στην καριέρα του».