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Προμηθέας: Ανακοίνωσε τον Νιού Γουίλιαμς

Ο Προμηθέας γνωστοποίησε την απόκτηση του 29χρονου γκαρντ, Νιού Γουίλιαμς.

Προμηθέας: Ανακοίνωσε τον Νιού Γουίλιαμς
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Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιού Γουίλιαμς. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ προέρχεται από διετή παρουσία στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κόνιασπορ.

Πρόκειται για την πέμπτη μεταγραφή του Προμηθέα στο φετινό καλοκαίρι, μετά τις προσθήκες των Δίπλαρου, Κουρουπάκη, Παρασκευόπουλου και Νίκολας, με τους ανθρώπους της ομάδας να συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή New Williams, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.

O New Williams γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει τον κόσμο από τα 185 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2015-16 από τους Auburn Tigers του NCAA, ενώ στη συνέχεια έπαιξε για μια τετραετία στους Fresno State Bulldogs. Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Βενεζουέλας και τους Cocordilos, ενώ το 2023-24 πέρασε το κατώφλι της ”Γηραιάς” Ηπείρου, για λογαριασμό του Απόλλωνα Λεμεσού. Με τους Κύπριους πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή χρονιά με τρομερά νούμερα (26,4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ), ενώ την επόμενη διετία έπαιξε στην τούρκικη Κόνιασπορ. Τη σεζόν 2024-25 μέτρησε 24,4 πόντους, 4,3 ασίστ και 3,9 ριμπάουντ, ενώ την περασμένη χρονιά είχε επίσης πολύ υψηλά νούμερα (20,8 πόντοι, 4,4 ασίστ).

Καλωσορίζουμε τον New Williams στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».

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