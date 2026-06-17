· Άρης

Σπανούλης: «Ο Άρης μου έδωσε μεγάλο κίνητρο»

Ο νέος τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης μίλησε για την απόφασή του να πει το «ναι» στους «κιτρινόμαυρους».

Σπανούλης: «Ο Άρης μου έδωσε μεγάλο κίνητρο»
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Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μέσα από το Παλέ μίλησε για τους λόγους που ήρθε στον Άρη την πρόκληση που αναλαμβάνει και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».

«Το όραμα, οι άνθρωποι, όλο το πρότζεκτ που μου παρουσιάστηκε μου έδωσε μεγάλο κίνητρο και εμένα σαν άνθρωπος μου αρέσουν τα κίνητρα, οι δυσκολίες και η ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή και πραγματικά είναι κάτι που με δελεάζει».

Δείτε το video της ΚΑΕ Άρης:

https://www.instagram.com/p/DZraGYQM3Q6/
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