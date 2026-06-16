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Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς

Τέλος στη συνεργασία του με τον Άλεκ Πίτερς έβαλε ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αποχαιρετούν τον Αμερικανό φόργουορντ και να τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην ομάδα.

Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς
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Ο Πίτερς αποτελεί πλέον παρελθόν από το ρόστερ του Ολυμπιακού, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία.

Μέσα από σχετική ανακοίνωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την εκτίμησή της προς τον παίκτη για τη συνεισφορά του τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, το πάθος και τη σκληρή δουλειά σου. Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σπουδαία ορόσημα που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας και της ζωής σου».

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