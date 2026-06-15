Νέο πρόστιμο στον Παναθηναϊκό AKTOR για το Game 2 των τελικών

Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή επέβαλε την ποινή στους «πράσινους» εξαιτίας ενέργειας αγνώστου φιλάθλου, ο οποίος επιχείρησε να κάψει σημαία της φιλοξενούμενης ομάδας στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η απόφαση

«Αφού έλαβε υπόψη της την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, από την οποία προκύπτει ότι, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS του ΟΑΚΑ, για τα Playoffs της Basket League, περιόδου 2025/2026, άγνωστος φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, από τις κερκίδες του τμήματος 116 του γηπέδου, επιχείρησε να κάψει σημαία της φιλοξενούμενης ομάδας, που είχε στην κατοχή του, την οποία ακολούθως, καθόν χρόνον η φωτιά είχε λάβει μικρή έκταση, την έριξε πίσω από τα καθίσματα του αγωνιστικού χώρου (courtside seats), όπου υπάλληλοι του γηπέδου προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεσή της, χωρίς να προκληθούν άλλες συνέπειες,επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 39/2026 Απόφασή της, σε βάρος της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».