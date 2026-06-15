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Άρης: «Γίνονται ζυμώσεις με τη Euroleague» - Όσα είπε ο Αγαπητός Διακογιάννης

Ο CEO της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής των «κίτρινων» στη Euroleague.

Άρης: «Γίνονται ζυμώσεις με τη Euroleague» - Όσα είπε ο Αγαπητός Διακογιάννης
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Ένα από τα «καυτά» ερωτήματα που απαντήθηκαν στην απολογιστική συνέντευξη Τύπου του συλλόγου της Θεσσαλονίκης αφορούσε τη συμμετοχή στη Euroleague.

Την απάντηση έδωσε ο CEO της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση αποτελεί όνειρο της ιδιοκτησίας.

Η δήλωση του Αγαπητού Διακογιάννη για το πόσο κοντά είναι το όνειρο της Euroleague για τον Άρη:

«Η συζήτηση που γίνεται εσωτερικά και το όραμα της ιδιοκτησίας έχει να κάνει με το να παίξει ο Άρης Betsson στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος.

Γίνονται σίγουρα ζυμώσεις με την οικογένεια της EuroLeague, στην οποία ανήκουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία εκτιμούμε και υποστηρίζουμε και θέλουμε να συγχαρούμε για το γεγονός ότι φέτος το προϊόν του EuroCup θα αναβαθμιστεί.

Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο για το πότε θα είναι η στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ομάδα χτίζεται και αγωνιστικά και θεσμικά με έναν τρόπο στον οποίον σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να συμμετάσχει ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κοινό όραμα που έχει η διοίκηση και η ιδιοκτησία, όλοι μαζί».

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