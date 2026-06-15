ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Νικ Καλάθης για το μεγάλο deal - Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νικ Καλάθης, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να οδεύουν προς την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Ο 37χρονος Έλληνας γκαρντ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Πυλαίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του.

Οι δύο πλευρές είχαν ήδη καταλήξει σε συμφωνία εδώ και αρκετό καιρό και απομένουν πλέον μόνο οι τελικές διαδικασίες για τις επίσημες ανακοινώσεις. Με την προσθήκη του Καλάθη, ο ΠΑΟΚ ενισχύεται με έναν παίκτη τεράστιας εμπειρίας και παραστάσεων από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη νέα εποχή του συλλόγου.

Για τον έμπειρο γκαρντ, η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του στη Stoiximan GBL έπειτα από έξι χρόνια απουσίας. Η τελευταία του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα καταγράφηκε το 2020, στο τέλος της δεύτερης θητείας του στον Παναθηναϊκό, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία με τη Μπαρτσελόνα.

Ακολούθησε η παρουσία του σε Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν, με τον Καλάθη να παραμένει ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague και να εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό του.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους γκαρντ που έχουν αγωνιστεί στη διοργάνωση, καθώς κατέχει την πρώτη θέση στην ιστορία της EuroLeague τόσο στις ασίστ με 2.266 τελικές πάσες όσο και στα κλεψίματα με 487, επιδόσεις που αποτυπώνουν τη διαχρονική του επιρροή στο παιχνίδι.

Σε 402 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετρά κατά μέσο όρο 8,5 πόντους, 5,6 ασίστ, 3,6 ριμπάουντ και 11,1 στο σύστημα αξιολόγησης, σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Πλέον, ο πολύπειρος Έλληνας άσος ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να αποτελέσει έναν από τους βασικούς ηγέτες της ομάδας στη νέα αγωνιστική εποχή που διαμορφώνεται στην Πυλαία.