Σερέλης: «Ήταν καθοριστικό ότι αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει μόνο οκτώ επιθετικά ριμπάουντ»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR με 93-86 επί του Ολυμπιακού, όπου οι «πράσινοι» ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2.

Οι δηλώσεις του Σερέλη:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω στα τρία χρόνια που βρισκόμαστε εδώ πέρα, θεωρητικά έγινε ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε παίξει. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες, δημιουργήθηκαν απουσίες και κατά τη διάρκεια του αγώνα, παιδιά τα οποία δεν είχε τύχει να έχουν κρίνει αποτελέσματα και να έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, όπως ο Τολιόπουλος, ήταν κομβικοί, πάρα πολύ κομβικοί. Παιδιά που έπαιξαν, ο Νάιτζελ έχει παίξει νομίζω 47-48 λεπτά, έπαιζαν μέχρι και το τελευταίο λεπτό πάρα πολύ καλά στην άμυνα.

Χρειαζόμασταν το παιχνίδι για να μείνουμε στο πρωτάθλημα και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίκτες σήμερα, έκαναν τρομερή προσπάθεια, έπαιξαν καταπληκτική άμυνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, έβαλαν τα κορμιά τους και θυσιάστηκαν για να κάνουμε αυτή τη νίκη.

Γενικά και στα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει στο ΟΑΚΑ δεν έχουμε κάνει πολλά λάθη, ότι πίεση και να δεχόμαστε, νομίζω ότι έχουμε, τουλάχιστον σε σχέση με ένα πλάνο που έχουμε φτιάξει επιθετικό, πηγαίνουμε αρκετά σωστά, αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο, ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα η οποία παίζει αλλαγές, πιέζει πολύ τις μπάλες, κλείνει πάρα πολύ τη ρακέτα, είναι μία ομάδα η οποία δυσκολεύει τον αντίπαλο.

Το βασικό για μας είναι να προστατεύουμε και εμείς μετά από κάθε άστοχο σουτ του Ολυμπιακού το ριμπάουντ. Το νούμερο (8), σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι πάρα πολύ μικρό και είχε πέντε στο πρώτο ημίχρονο, οπότε φανταστείτε ότι παίξαμε άλλα 30 λεπτά. Για εμάς νομίζω είναι το κλειδί αυτό στο κάθε παιχνίδι, ότι και αν συμβαίνει μέσα στον αγώνα, το να μην δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στον Ολυμπιακό και να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί πάνω στη μπάλα και να κλείνουμε και εμείς τη ρακέτα μας.

Τώρα από εκεί και πέρα φτάσαμε τη σειρά στο 2-2, εδώ που ήρθαν τα πράγματα είναι σημαντικό για εμάς να βάλουμε πίεση στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, να είμαστε πάρα πολύ σκληροί, να είμαστε συνέχεια μέσα στον αγώνα, να μην τον αφήσουμε να νιώσει καθόλου, μέσα στον αγώνα, καλά και να κοιτάξουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.

Ήταν και αυτός έτοιμος. Ο Παναγιώτης είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίας, μπορεί να μην φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό και να μην ακούγεται ότι είναι τραυματίας, αλλά είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό τραυματίας και παλεύει πάρα πολύ το παιδί να μπει μέσα στην ομάδα και να παίξει και να βρει λίγο χρόνο. Σήμερα πάλι έπαιζε τραυματίας, την τελευταία φορά που μπήκε κούτσαινε. Όλοι έχουν υπερβάλει εαυτόν.

Και ο Ντίνος ακόμα όταν μπήκε άνοιξε του χώρους, άνοιξε το γήπεδο στην επίθεση, ακόμα και όταν δεν είχε τη μπάλα και βοήθησε με αυτόν τον τρόπο τον Σορτς να βρει κάποια καλάθια που ήταν καθοριστικά.

Ο Ναν ήταν πάρα πολύ καλός, προφανώς μας πλήγωσε πάρα πολύ το γεγονός ότι έκανε πέντε φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κέντρικ γενικότερα χρεώνεται με πολλά φάουλ και γίνεται πολλές φορές και στόχος των αντιπάλων. Ήταν πάρα πολύ καλός. Γι’ αυτό όμως είπα ότι είχαμε και απώλειες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ενώ πήγε να φανεί ότι το παιχνίδι μπορεί να χαθεί, ήρθε ο Βασίλης, ο οποίος έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει με τη μπάλα, μπορεί να διαβάσει, να περάσει, να δημιουργήσει και να εκτελέσει και το έκανε αυτό πάρα πολύ καλά και ήταν σημαντικός παράγωντας για τον αγώνα.

Ακόμα και αν έχεις κερδίσει δεν είναι εύκολο το έργο της προετοιμασίας, οκ ψυχολογικά μπορεί να νιώθεις λίγο καλύτερα επειδή έχεις κερδίσει, αλλά πάντα πρέπει να διαβάσεις το τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι, ακόμα και αν έχεις κερδίσει, τι λάθη έχεις κάνει, πώς ο αντίπαλος προετοιμάζεται για να σε παίξει και από εκεί και πέρα να κάνεις κάποιες μικρές ή μεγάλες προσαρμογές. Θα έλεγα από αυτά που είδαμε ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει μόνο οκτώ επιθετικά ριμπάουντ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.

Η αλήθεια είναι ότι ρισκάραμε λίγο παραπάνω με τον Ουόκαπ, προτιμήσαμε να δώσουμε κάποιες φάσεις παραπάνω σε αυτόν, ήταν όμως πολύ καλός και μας πλήγωνε, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και η αντίπαλη ομάδα είναι μία πολύ καλή ομάδα και μπορεί να βρει λύσεις.

Προσπαθήσαμε να μην έχει πολύ καλή κυκλοφορία στη μπάλα, με διάφορες προσαρμογές που κάναμε, γιατί είναι μία ομάδα, η οποία όταν κυκλοφορεί τη μπάλα, την κυκλοφορεί πολύ γρήγορα, έχει πάρα πολλούς αυτοματισμούς και είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Προσπαθούμε όμως από την αρχή της σειράς να αποκόψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον Βεζένκοφ από την επίθεση του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα προσπαθούσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό, να μην δεχτούμε πόντους στον αιφνιδιασμό, που επίσης είναι μία ομάδα, η οποία σκοράρει πολύ στον αιφνιδιασμό.

Οπωσδήποτε θα βοηθήσει η μία μέρα παραπάνω. Θα βοηθήσει ακόμα και εμάς τους προπονητές, προφανώς περισσότερο τους παίκτες, αυτοί παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν γνωρίζω ακόμα αν προλάβει ο Σλούκας, είναι κάτι το οποίο το κοιτάζει μέρα με τη μέρα. Και ο Όσμαν είναι μέρα με τη μέρα. Θα δούμε τις επόμενες δύο μέρες αν θα τα καταφέρει».