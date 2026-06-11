Τα έδωσε όλα ο Χέιζ-Ντέιβις: Αγωνίστηκε σε 49 από τα 50 λεπτά του Game 4!
Τρομερά πράγματα από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Αμερικάνο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR να αγωνίζεται σε 49 από τα 50 λεπτά του Game 4 κόντρα στον Ολυμπιακό και να οδηγεί την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη νίκη.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού, σε μια ματσάρα δύο παρατάσεων στο «T-Center».
Οι «πράσινοι» έφεραν στα ίσα τη σειρά των τελικών της GBL, με τον τίτλο του Πρωταθλητή να κρίνεται το προσεχές Σάββατο (13/6, 18:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε μια μυθική εμφάνιση, μένοντας στο παρκέ συνολικά για 48:22 λεπτά, όντας ο απόλυτος καταλύτης για τη νίκη της ομάδας του, ελέω και της αποβολής του Κέντρικ Ναν με πέντε φάουλ.
Τα στατιστικά του Χέιζ-Ντέιβις στο Game 4:
Πόντοι: 12
Δίποντα: 1/3 (33%)
Τρίποντα: 3/4 (75%)
Βολές: 1/2 (50%)
Ριμπάουντ: 7
Ασίστ: 2
Index: 16
Λεπτα: 48:22