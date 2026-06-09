Θύρα 13: Νέα παρέμβαση για το ελληνικό μπάσκετ - «Στημένες εκλογές, βγάλατε τον Λιόλιο»

Η Θύρα 13 τοποθετήθηκε εκ νέου για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα προς την κυβέρνηση ενόψει των εκλογών.

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες με φυλλάδια στα οποία αναγράφονταν τα συνθήματα: «Στημένες εκλογές, βγάλατε τον Λιόλιο, ΝΔ και 0 υποκλοπές. Ραντεβού στις κάλπες!!!» και «Τσαρούχα προσκυνημένη, στα σκάνδαλα μπλεγμένη!!!».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Θύρα 13 είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ είχε αποστείλει και επιστολή προς την κυβέρνηση, τονίζοντας πως η απάντηση για όσα καταγγέλλει θα δοθεί μέσω της εκλογικής διαδικασίας.