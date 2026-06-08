· Παναθηναϊκός

Η Αστυνομία κόβει τον δρόμο ακόμα και στα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού

Συνεχίζει την ανεξήγητή στάση της η Αστυνομία η οποία δεν επιτρέπει ακόμα και σε ανθρώπους του Παναθηναϊκού να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο.

Η Αστυνομία κόβει τον δρόμο ακόμα και στα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απολύτως ανεξήγητη η στάση των Αστυνομικών δυνάμων που βρίσκονται παρεταγμένες πέριξ του κεντρικού ξενοδοχείου που έχει καταλύσει η ομάδα του Παναθηναϊκού.

Αφού αρχικά η Αστυνομία έκοψε την πρόσβαση στον κόσμο της ομάδας, τον οποία έχει κρατήσει περίπου 150 μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο, έκανε το ίδιο στους δημοσιογράφους που πήγαν για να κάνουν τη δουλειά τους και να καλύψουν τα γεγονότα, αλλά στη συνέχεια το πήγαν ακόμα... παραπέρα.

LIVE MATCH ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (21:00)

Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο να σταματήσει και ανθρώπους του Παναθηναϊκού, καθώς όπως είπαν έχουν σχετικές εντολές. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πήγαν να συνομιλήσουν με την Αστυνομία για να ανοίξει τον δρόμο στους οπαδούς και οι αστυνομικοί δεν τους άφησαν να περάσουν.

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο

Στη συνέχεια, έπειτα από διαβουλεύσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού με την Αστυνομία, ο δρόμος άνοιξε και ο κόσμος έχει αρχίσει να πλησιάζει το ξενοδοχείο για να... ντοπάρει τους παίκτες.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:06 SUPER LEAGUE

ΕΠΙΣΗΜΟ: Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μέχρι το 2029

19:00 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές του τρίτου τελικού

18:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα» Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πωλείται μέρος της«βασίλισσας»!

18:51 GREEK BASKET LEAGUE

Χαλασμός από 2.000 Παναθηναϊκούς και μία μόνο απαίτηση

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού για το Game 3 - Σοκ για τους «πράσινους»

18:31 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» για τον τρίτο τελικό - Εκτός ξανά ο Ντόρσεϊ

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

Άνοιξε ο δρόμος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

18:29 EUROLEAGUE

«Κοντά στη Βιλερμπάν ο Τάις»

18:24 GREEK BASKET LEAGUE

LIVEBLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: To Pre Game του Game 3 των τελικών

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

Η Αστυνομία κόβει τον δρόμο ακόμα και στα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού

18:14 GREEK BASKET LEAGUE

Παραμένουν στον ΠΑΟΚ Περσίδης και Ομορούγι

18:08 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας