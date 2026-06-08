Ολυμπιακός: «Παράνομη η βιντεοσκόπηση» - Ζήτησε να μην ληφθεί υπόψη το βίντεο για Μπαρτζώκα

Ολοκληρώθηκε η απολογία της ΚΑΕ Ολυμπιακός ενώπιον του αθλητικού δικαστή για την υπόθεση που αφορά στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η «ερυθρόλευκη» πλευρά χαρακτήρισε όσα καταγράφηκαν από την κάμερα ως ένα ξέσπασμα που δεν αποτέλεσε διάλογο, αλλά μονόλογη αντίδραση του προπονητή προς τον Σάββα Αρώνη.

Κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής γραμμής αποτέλεσε το επιχείρημα ότι η επίμαχη βιντεοσκόπηση ήταν παράνομη και, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube παραμένει μέχρι και σήμερα το βίντεο με τις ύβρεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Βασίλη Σπανούλη προ δεκαετίας που είχε γίνει στους διαδρόμους του ΟΑΚΑ.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή αναμένεται εντός των επόμενων ωρών και αφορά, εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον Νίκο Λεπενιώτη, την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Τυχόν ποινές που θα επιβληθούν σε φυσικά πρόσωπα θα τεθούν σε ισχύ άμεσα, ενώ οποιεσδήποτε κυρώσεις σχετίζονται με τις έδρες των ομάδων θα εφαρμοστούν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.