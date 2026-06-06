Ο Μπαρτζώκας τσακωνόταν με τον Σάββα Αρώνη ενώ η ΕΡΤ τον περίμενε για δηλώσεις!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστική διαμάχη με τον Σάββα Αρώνη λίγο μετά το τέλος του αγώνα στο Telekom Center Athens. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ο οποίος – κατά δήλωσή του – όταν χάνει δίνει το χέρι του και φεύγει, επιτέθηκε φραστικά στον άνθρωπο του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στην ανακοίνωση των «πράσινων», μάλιστα, τονίζεται πως υπήρξε εξύβριση. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η διαμάχη, η ΕΡΤ περίμενε τον Μπαρτζώκα να κάνει δηλώσεις. Όμως εκείνος ακουγόταν να τσακώνεται με τον Head of Operations του «τριφυλλιού».

Όπως μάλιστα είπε live ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Μπαρτζώκας συνομιλούσε με έντονο τρόπο με τον Αρώνη.