Mπαρτζώκας: «Παίξαμε τελείως λάθος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχθηκε το κάκιστο πρόσωπο της ομάδας του, ενώ την ίδια ώρα τα έβαλε με τους παίκτες του λόγω της μειωμένης απόδοσής τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε. Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.»