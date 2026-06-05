Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση Μπαρτζώκα με Χολ
Έντονη συνομιλία στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Μία ακόμα ένταση επικράτησε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και αυτή την φορά του Ντόντα Χολ. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Έλληνας τεχνικός είχε μία στιγμή έντασης με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε ακόμα μια στιγμή έντασης. Αυτή τη φορά στο… στόχαστρό του βρέθηκε ο Ντόντα Χολ. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ που είχε καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε σε έντονο ύφος στον Αμερικάνο ψηλό, ο οποίος του απάντησε. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος σταμάτησε να δίνει οδηγίες και το τάιμ άουτ συνέχισαν οι συνεργάτες του.