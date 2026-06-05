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Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση Μπαρτζώκα με Χολ

Έντονη συνομιλία στον πάγκο του Ολυμπιακού. 

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση Μπαρτζώκα με Χολ
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Μία ακόμα ένταση επικράτησε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και αυτή την φορά του Ντόντα Χολ. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Έλληνας τεχνικός είχε μία στιγμή έντασης με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε ακόμα μια στιγμή έντασης. Αυτή τη φορά στο… στόχαστρό του βρέθηκε ο Ντόντα Χολ. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ που είχε καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε σε έντονο ύφος στον Αμερικάνο ψηλό, ο οποίος του απάντησε. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος σταμάτησε να δίνει οδηγίες και το τάιμ άουτ συνέχισαν οι συνεργάτες του.

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