Γιαννακόπουλος: «Ακατανόητη η ασυλία του Μπαρτζώκα»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με δήλωσή του στο ημίχρονο του δεύτερου τελικού εξέφρασε την απορία του για την ασυλία που απολαμβάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τους διαιτητές.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ημίχρονο του δεύτερου τελικού πήρε θέση αναφορικά με το επαναλαμβανόμενο γεγονός τη μη τιμωρίας του Γιώργου Μπαρτζώκα, για μια ακόμα φορά.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια λιτή του δήλωση σύγκρινε ουσιαστικά τις συνεχόμενες τεχνικές ποινές που δέχεται ο Εργκίν Αταμάν, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας ότι και να κάνει δεν τιμωρείται.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».