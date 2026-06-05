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Μπατίστ: «Δουλειά των ονείρων μου να προπονήσω τον Παναθηναϊκό»

Ο Μάικ Μπατίστ δεν έκρυψε την επιθυμία που έχει για το μέλλον.

Μπατίστ: «Δουλειά των ονείρων μου να προπονήσω τον Παναθηναϊκό»
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Ο Μάικ Μπατίστ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε πως θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στους «πράσινους» από διαφορετικό πλέον ρόλο.

Σε συνέντευξή του στο «BasketNews», ο θρύλος του συλλόγου και μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της EuroLeague μίλησε για τη διαδρομή του στην προπονητική, αλλά και για το ενδεχόμενο να βρεθεί στο μέλλον στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού ως πρώτος προπονητής.

Ο Αμερικανός, ο οποίος ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα το 2014 φορώντας τη φανέλα του «τριφυλλιού», έχει ακολουθήσει έκτοτε προπονητική πορεία στο NBA και τη G League, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις δίπλα σε έμπειρους και καταξιωμένους τεχνικούς.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αθήνα, ο Μπατίστ εμφανίστηκε θετικός, τονίζοντας πως αν η απόφαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον ίδιο, η απάντησή του θα ήταν άμεσα καταφατική.

Παράλληλα, επισήμανε ότι κάθε πιθανή συνεργασία προϋποθέτει συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εξελίξεων.

Ο παλαίμαχος σέντερ στάθηκε επίσης στην εμπειρία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια από την παρουσία του στους πάγκους του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία του με προπονητές όπως οι Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, Στιβ Κλίφορντ και Κένι Άτκινσον τον έχει βοηθήσει σημαντικά να εξελιχθεί και να διευρύνει τις προπονητικές του γνώσεις.

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