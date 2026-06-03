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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR, Όσμαν: «Να εκτελέσουμε και καμία βολή»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πρέπει να συνεχίσει να είναι επιθετικός στην άμυνά του και ίσως να… πάρει καμία βολή, όπως τόνισε ο Τσέντι Όσμαν.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR, Όσμαν: «Να εκτελέσουμε και καμία βολή»
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Ο Τούρκος φόργουορντ άφησε σαφείς αιχμές από το γεγονός πως οι «πράσινοι» εκτέλεσαν τις πρώτες τους βολές στο πρώτο μέρος, μόλις 1:42 πριν το τέλος του ημιχρόνου, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που κάνει το «τριφύλλι», ειδικά στην άμυνα.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν είμαστε τόσο κακοί, ειδικά στην άμυνα. Πέτυχαν μερικά τυχερά σουτ, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε σταματήσει. Στο τέλος, δεν νομίζω πως ήταν τόσο κακό ημίχρονο. Φυσικά, αν μπορέσουμε να πάρουμε μερικές βολές, θα μας βοηθήσει να μείνουμε στο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα, να παίζουμε σκληρά και να εκτελέσουμε και καμία βολή.

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