Οι συνήθειες δεν κόβονται: Άρχισε το Game 1 με 14-0 βολές ο Ολυμπιακός

Είτε Ελλάδα, είτε Ευρώπη, τα δεδομένα παραμένουν ίδια. Η ευκολία με την οποία παίρνει βολές ο Ολυμπιακός και η δυσκολία με την οποία πηγαίνουν στη «γραμμή της φιλανθρωπίας» οι αντίπαλοί του. Στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Το ματς στο ΣΕΦ άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά. Ξαφνικά, οι παίκτες των γηπεδούχων άρχισαν να βρίσκουν εύκολους πόντους από τις βολές. Φτάνοντας στο σημείο να έχουν 14 εκτελεσμένες, έναντι καμίας των «πράσινων». Κάπως έτσι η διαφορά ανέβηκε στους 14 (40-26).

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν τις πρώτες τους βολές στο 1:41 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι εκείνο το σημείο, η διαφορά ήταν στο 14-0.