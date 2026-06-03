Χωρίς προβλήματα η άφιξη του Παναθηναϊκού AKTOR στο Σ.Ε.Φ.
Δίχως να αντιμετωπίσει προβλήματα, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR κατέφθασε στο Φάληρο για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Ολυμπιακό για το Game 1 των τελικών της GBL (3/6, 21:00).
Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ, η αποστολή του «τριφυλλιού» κατέφθασε με τη συνοδεία της Αστύνομιας στο Φάληρο, δίχως να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα.