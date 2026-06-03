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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της τελικής… μάχης

Οι “αιώνιοι” συγκρούονται για μία ακόμα φορά, με φόντο την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της τελικής… μάχης
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Απόψε, στις 21:00, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στο Game 1 της σειράς των τελικών με φόντο την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι “αιώνιοι” δίνουν για μία ακόμα χρονιά το παρών στους τελικούς με τις ομάδας των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εργκίν Αταμάν να ακολουθούν διαφορετικές πορείες.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει το πάνω χέρι στη σειρά, αφού οι “ερυθρόλευκοι” τερμάτισαν πρώτοι και.. αήττητοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και έχουν στα χέρια τους το πλεονέκτημα της έδρας. Ταυτόχρονα είναι η ομάδα με την καλύτερη ψυχολογία μιας και η κατάκτηση της Euroleague έχει δώσει στους Πειραιώτες άλλη ψυχολογία.

Από την άλλη τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, μιας και δεν έχει πείσει με την εικόνα του, δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ταυτόχρονα στα ημιτελικά κόντρα στον ΠΑΟΚ έδειξε να έχει ακόμα σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή οι δύο προπονητές έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά αγωνιστικά θέματα, μιας και ο Τάιλερ Ντόρσει από την μία και οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος από την άλλη, δεν πρόκειται να αγωνιστούν λόγω τραυματισμών, με τους Μπαρτζώκα και Αταμάν να καλούνται να βρουν λύσεις για να καλύψουν τις σημαντικές αυτές απώλειες.

Το πρόγραμμα των τελικών:

03/06/2026: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00

05/06/2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00

08/06/2026: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00

10/06/2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 21:00*

13/06/2026: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00*

*Αν χρειαστεί..

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