Ρεκόρ σε ασίστ για Μπέβερλι και ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

Δύο ιστορικά ρεκόρ σημειώθηκαν για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR για τον πρώτο ημιτελικό της GBL.

Συγκεκριμένα, ο βετεράνος πόιντ-γκαρντ του «Δικεφάλου», Πάτρικ Μπέβερλι μοίρασε συνολικά 13 ασίστ στην αναμέτρηση κόντρα στους «πρασίνους», προσπερνώντας το ρεκόρ που κρατούσε ο Νίκος Μπουντούρης ο οποίος είχε σημειώσει 12 σε εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή το 1997.

Επιπλέον οι 29 ομαδικές ασίστ που σημείωσαν οι «ασπρόμαυροι», ισοφαρίζουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ιστορίας του και ρεκόρ σε αγώνα playoffs μετά τις 26 τελικές πάσες κόντρα στον Προμηθέα το 2018.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η GBL:

«Ο Πάτρικ Μπέβερλι τελείωσε τον 1ο ημιτελικό των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR με 13 ασίστ και το «κοντέρ» του ΠΑΟΚ σταμάτησε στις 29. Με αυτόν τον τρόπο σημειώθηκαν δύο ιστορικά ρεκόρ…

Οι 13 ασίστ του Μπέβερλι είναι η κορυφαία από παίκτη του ΠΑΟΚ σε αγώνα playoffs αφού το προηγούμενο κρατούσε με 12 ο Νίκος Μπουντούρης από τα playoffs του 1997 και ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Πρόκειται, συνολικά, για την ισοφάριση της δεύτερης καλύτερης επίδοσης στην ιστορία του Δικεφάλου ενώ είναι παράλληλα για τη 10η επίδοση 13+ ασίστ στην ιστορία της GBL.

Οι 29 ασίστ του Δικεφάλου αποτελούν ισοφάριση της δεύτερης καλύτερη επίδοσης της ιστορίας του –έφτασε σε αυτήν για τρίτη φορά και δεύτερη στη σεζόν μετά το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μύκονο- και ιστορικό ρεκόρ του για τα playoffs αφού είχε 26 στον 2ο μικρό τελικό του 2018 με τον Προμηθέα».