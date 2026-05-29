Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

Κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με τον Άρη να προχωρά σε μια σημαντική επένδυση για το μέλλον, κρατώντας ένα εκ των κορυφαίων ταλέντων του Ελληνικού μπάσκετ.

Μάλιστα αυτό θα είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που υπογράφει ο 17χρονος, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη με δυνατότητα σημαντικής εξέλιξης στο μέλλον

Τους τελευταίους μήνες είχε προσελκύσει και τα βλέμματα του NCAA, συγκεντρώνοντας προτάσεις από κολλέγια με υψηλές χρηματικές απολαβές, ωστόσο έκρινε καλύτερη την επιλογή να συνεχίσει στον Άρη.

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία που ο Χατζηλάμπρυ κλείνει τα 18 του χρόνια με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη δώσει τα χέρια.