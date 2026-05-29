· Άρης

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

Επένδυση στο μέλλον έκανε ο Άρης, με τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030 με τους «κιτρινόμαυρους».

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με τον Άρη να προχωρά σε μια σημαντική επένδυση για το μέλλον, κρατώντας ένα εκ των κορυφαίων ταλέντων του Ελληνικού μπάσκετ.

Μάλιστα αυτό θα είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που υπογράφει ο 17χρονος, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη με δυνατότητα σημαντικής εξέλιξης στο μέλλον

Τους τελευταίους μήνες είχε προσελκύσει και τα βλέμματα του NCAA, συγκεντρώνοντας προτάσεις από κολλέγια με υψηλές χρηματικές απολαβές, ωστόσο έκρινε καλύτερη την επιλογή να συνεχίσει στον Άρη.

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία που ο Χατζηλάμπρυ κλείνει τα 18 του χρόνια με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη δώσει τα χέρια.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Άκυρο» Λουτσέσκου σε Μπεσίκτας - Χαρούμενος στην Ελλάδα και τον «Δικέφαλο»

11:32 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

11:20 OPINION

Το blame game των προπονητών: Η Ευρώπη δεν ψάχνει τεχνικούς, ψάχνει θαυματοποιούς

11:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Μίλερ- ΜακΙντάιρ στους τελικούς του πρωταθλήματος ο Ερυθρός Αστέρας - Ο λόγος

10:59 CONFERENCE LEAGUE

Ολυμπιακός: «Θρυλικές στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε»

10:57 MUNDIAL

Σοκ στη Βραζιλία με Νεϊμάρ: Εκτός για 2-3 εβδομάδες - Πιθανή η αντικατάστασή του από τον Αντσελότι

10:47 NBA

Πλήγμα στους Νικς: Κάταγμα στο μικρό δάχτυλο για τον Ρόμπινσον, άγνωστο το διάστημα απουσίας

10:44 SUPER LEAGUE

Αστέρας Aktor: Επίσημη η ανανέωση με Αντωνόπουλο

10:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στη λίστα της Λιντς ο Τζολάκης

10:30 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Μεσίστια η σημαία έξω από το γήπεδο - Το μήνυμα της ΠΑΕ

10:20 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: «Καμία οικονομική υποχρέωση προς τον Σάσα Ομπράντοβιτς»

10:10 NBA

Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 118-91: Τα highlights του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας