GBL: Οι «σκούπες» και η αντίδραση σε «Παλατάκι» και Λιόσια - Πότε και που θα γίνουν τα επόμενα ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας το απόγευμα της Πέμπτης (28/05) του ΠΑΟΚ 114-102 μετά την παράταση (96-96 κ.α.) στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνάντησε μεγάλη αντίσταση από τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου οι «πράσινοι» βρήκαν τις λύσεις και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (30/05) στις 14:50 στο PAOK Sports Arena, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αναζητά δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στους τελικούς.

Τον πρώτο λόγο στην σειρά των ημιτελικών πήρε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε της ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL την Πέμπτη (28/05).

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη SUNEL Arena, όπου η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει και να οδηγήσει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την πρώτη ευκαιρία για πρόκριση στους τελικούς.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5, 17:15) ενώ και τα δύο παιχνίδια θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Σε περίπτωση που χρειαστεί και τρίτο ματς σε κάποια από τις δύο σειρές, αυτό θα γίνει την Δευτέρα (01/06). Στο ενδεχόμενο που ο ΠΑΟΚ φέρει τη σειρά στα ίσα, τότε το Game 3 θα γίνει στις 18:00 στο «Telekom Center Athens», ενώ αν η ΑΕΚ ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, τότε, όλα θα κριθούν στην αναμέτρηση του ΣΕΦ στις 20:15.