· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

GBL: Οι «σκούπες» και η αντίδραση σε «Παλατάκι» και Λιόσια - Πότε και που θα γίνουν τα επόμενα ματς

Το πρώτο… βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Greek Basketball League έκαναν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, τη στιγμή που ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναζητούν την δική τους… αντίδραση. 

GBL: Οι «σκούπες» και η αντίδραση σε «Παλατάκι» και Λιόσια - Πότε και που θα γίνουν τα επόμενα ματς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας το απόγευμα της Πέμπτης (28/05) του ΠΑΟΚ 114-102 μετά την παράταση (96-96 κ.α.) στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνάντησε μεγάλη αντίσταση από τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου οι «πράσινοι» βρήκαν τις λύσεις και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (30/05) στις 14:50 στο PAOK Sports Arena, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αναζητά δεύτερη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στους τελικούς.

Τον πρώτο λόγο στην σειρά των ημιτελικών πήρε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε της ΑΕΚ 94-77 στο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL την Πέμπτη (28/05).

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στη SUNEL Arena, όπου η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει και να οδηγήσει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την πρώτη ευκαιρία για πρόκριση στους τελικούς.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/5, 17:15) ενώ και τα δύο παιχνίδια θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Σε περίπτωση που χρειαστεί και τρίτο ματς σε κάποια από τις δύο σειρές, αυτό θα γίνει την Δευτέρα (01/06). Στο ενδεχόμενο που ο ΠΑΟΚ φέρει τη σειρά στα ίσα, τότε το Game 3 θα γίνει στις 18:00 στο «Telekom Center Athens», ενώ αν η ΑΕΚ ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, τότε, όλα θα κριθούν στην αναμέτρηση του ΣΕΦ στις 20:15.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:35 EUROLEAGUE

Στη λίστα της Μπαρτσελόνα ο Σφαιρόπουλος

09:21 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι στόχοι για το κέντρο της άμυνας και τα δεδομένα για Μαρμόλ, Λέιτε

09:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Οι ομάδες που θέλουν τον Βαγιαννίδη - Οι σκέψεις του για επιστροφή στην Ελλάδα

08:50 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (29/05) - «Αρχιτέκτονας Μάρκο 2028»

08:34 NBA

NBA Playoffs: «Ζωντανοί» οι Σπερς, έστειλαν σε 7ο ματς τους τελικούς της Δύσης

08:15 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Οι «σκούπες» και η αντίδραση σε «Παλατάκι» και Λιόσια - Πότε και που θα γίνουν τα επόμενα ματς

07:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Δουβίκας πιο βελτιωμένος και πιο υποτιμημένος ποδοσφαιριστής της Serie A»

05:04 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

02:17 ΣΠΟΡ

Εθνική χάντμπολ: Παραμένουν στον πάγκο ανδρών και γυναικών οι Ζαραβίνας και Δανήλος

00:35 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Είπε… αντίο στον δεύτερο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ήττα από Αρνάλντι

00:12 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Προπαγάνδα η συζήτηση για τις βολές»

23:59 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομίλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας