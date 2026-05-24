Άρης: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο για το Game 3 με την ΑΕΚ

Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο του Άρη, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να είναι αμφίβολος για το Game 3 με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά της GBL.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία του Άρη για το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι των προημιτελικών των playoffs της Greek Basketball League (GBL) απέναντι στην ΑΕΚ (25/5, 19:00, ΕΡΤ2 Σπορ), στη SUNEL Arena.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο, από τραυματισμό αποκόμισε κατά τη διάρκεια του Game 2 στο Αλεξάνδρειο, με την κατάστασή του διεθνή σέντερ να παραμένει αμφίβολη, με το ιατρικό επιτελείο να κάνει αγώνα δρόμου.

Στον αντίποδα, τα νέα είναι ευχάριστα για τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Ο ομογενής γκαρντ ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό στα πλευρά που είχε υποστεί στο πρώτο ματς της σειράς και συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων, δηλώνοντας «παρών» για τη μεγάλη μάχη.

Το πρόγραμμα των «κιτρινόμαυρων» περιλαμβάνει μια μεσημεριανή προπόνηση αύριο στο «Nick Galis Hall», και αμέσως μετά η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

Θυμίζουμε πως η σειρά βρίσκεται στο 1-1, με το νικητή του τρίτου αγώνα να παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

