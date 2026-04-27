Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανιώνιος: «Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις και τις επιλογές που κάναμε»
Intime
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 18:51
BASKET LEAGUE / Πανιώνιος

Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ Πανιώνιος τοποθετήθηκε, λίγες ημέρες μετά από τον υποβιβασμό στην Elite League.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος πήρε επίσημη θέση, λίγα 24ωρα μετά τον υποβιβασμό που οδήγησε τον Πανιώνιο στην Α2 κατηγορία.

Η ανακοίνωση του «Ιστορικού»:

«Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για την ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις αρχικές προσδοκίες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που είχε τεθεί κατά την έναρξή της.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις, τις επιλογές και τη στελέχωση που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη εσφαλμένων εκτιμήσεων και ενεργειών.

Καταγράφουμε με προσοχή και σεβασμό την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του φιλάθλου κόσμου του Πανιωνίου, ως άμεση συνέπεια της αγωνιστικής εξέλιξης, γεγονός το οποίο αναγνωρίζουμε πλήρως.

Ως διοίκηση, επικεντρωνόμαστε στην αναγνώριση και διόρθωση των λειτουργικών αδυναμιών, με σκοπό τη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου ανάπτυξης και αγωνιστικής συνέπειας».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
7 λεπτά πριν ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
30 λεπτά πριν Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
32 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
54 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved