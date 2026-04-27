Πανιώνιος: «Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις και τις επιλογές που κάναμε»

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος πήρε επίσημη θέση, λίγα 24ωρα μετά τον υποβιβασμό που οδήγησε τον Πανιώνιο στην Α2 κατηγορία.

Η ανακοίνωση του «Ιστορικού»:

«Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για την ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις αρχικές προσδοκίες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που είχε τεθεί κατά την έναρξή της.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τις αποφάσεις, τις επιλογές και τη στελέχωση που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη εσφαλμένων εκτιμήσεων και ενεργειών.

Καταγράφουμε με προσοχή και σεβασμό την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του φιλάθλου κόσμου του Πανιωνίου, ως άμεση συνέπεια της αγωνιστικής εξέλιξης, γεγονός το οποίο αναγνωρίζουμε πλήρως.

Ως διοίκηση, επικεντρωνόμαστε στην αναγνώριση και διόρθωση των λειτουργικών αδυναμιών, με σκοπό τη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου ανάπτυξης και αγωνιστικής συνέπειας».