ΑΣΕΑΔ: Δεν ακύρωσε, αλλά μείωσε την ποινή του «ενόχου» Τζόουνς για υποκίνηση βίας

Την ενοχή του Ταϊρίκ Τζόουνς για την χειρονομία του προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού AKTOR παραδέχθηκε ΚΑΙ το ΑΣΕΑΔ, το οποίο απλά μείωσε την ποινή του Αμερικάνου, όσον αφορά στις αγωνιστικές, αφού διατήρησε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ για υποκίνησης βίας.

Παρά τα όσα ειπώθηκαν περί αθώωσης, το ΑΣΕΑΔ έκρινε τον Ταϊρίκ Τζόουνς ένοχο για υποκίνηση βίας, αποδεχόμενο τη χειρονομία του. Για τον λόγο αυτό, διατηρήθηκε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ, καθώς και η μία αγωνιστική που του είχε επιβληθεί.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το ΑΣΕΑΔ προχώρησε στην ακύρωση της αρχικής απόφασης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είχε τιμωρήσει τον σέντερ του Ολυμπιακού με τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 30.000 ευρώ για τη χειρονομία προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στο «αιώνιο» ντέρμπι στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, παρά τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις περί «αθώωσης» από πλευράς Ολυμπιακού, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών, στο οποίο προσέφυγε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, έκρινε τον παίκτη ένοχο για υποκίνηση βίας, αποδεχόμενο τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Έτσι, το πρόστιμο των 30.000 ευρώ παρέμεινε σε ισχύ, όπως και η μία αγωνιστική που είχε ήδη εκτίσει ο αθλητής.