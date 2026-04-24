Το ΑΣΕΑΔ μείωσε την ποινή του Τζόουνς

Ο Αθλητικός Δικαστής είχε τιμωρήσει με ποινή τριών αγωνιστικών τον Ταϊρίκ Τζόουνς, για τη χειρονομία στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τον Ολυμπιακό να προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ και να πετυχαίνει την μείωση της ποινής του.

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ και ακύρωσε την ποινή που είχε επιβάλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Ταιρίκ Τζόουνς, αφού έχει ήδη εκτίσει τη μια αγωνιστική.

Στο πρόσφατο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο T-Center, κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε προβεί σε χειρονομία προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού με τον Αθλητικό Δικαστή να τιμωρεί των σέντερ της ομάδας του Πειραιά με ποινή τριών αγωνιστικών.

Ο Ολυμπιακός είχε προναγγείλει πως θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για να... ρίξει την ποινή όπως και έπραξε και όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών αποφάσισε να μειώσει την ποινή του Αμερικανού παίκτη και αφού έχει ήδη εκτίσει τη μία αγωνιστική να του επιτρέψει την επιστροφή του στις αγωνιστικές δραστηριόιτητες της ομάδας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.