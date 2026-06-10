Μπαρτζώκας στη συν Τύπου: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη, δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Game 4 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR και γνώρισε την ήττα με 93-86. Πλέον η σειρά γυρίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, έδωσε συγχαρητήρια στους «πράσινους» για τη νίκη, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε τα λάθη που έκαναν αυτός και η ομάδα του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κρίθηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος της 4ης περιόδου και των παρατάσεων ήταν σημαντικές. Ήμασταν μπροστά με 5 πόντους, χρειαζόμασταν μία καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε και εκεί κάναμε 0/2 βολές, είχαμε λάθη, δώσαμε γρήγορο καλάθι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επέμεινε και κέρδισε. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το 5ο ματς στο γήπεδό μας. Παλέψαμε όλη την χρονιά να έχουμε το πλεονέκτημα. Στην έδρα μας με τους φιλάθλους μας θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα».

Για την κούραση: «Παίζει ρόλο η κούραση. Του Μιλουτίνοφ ήταν σημαντική. Ο Τζόουνς έπρεπε να παίξει περισσότερο, να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να παίζει 6 λεπτά σε ματς 50 λεπτών. Ο καθένας πρέπει να διαχειριστεί αποφάσεις υπό πίεση ή να είναι πιο έτοιμος, για να δώσει την ευκαιρία στον κόουτς να ανοίξει το ροτέισον».

Για τα ριμπάουντ: «Μέχρι τώρα περισσότερες κατοχές είχαμε από ριμπάουντ. Σήμερα επέμεινε να πάει στο ριμπάουντ. Έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Χάσαμε πολλές μπάλες. Δεν έπρεπε να δώσουμε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό με δεύτερες και τρίτες μπάλες, μεγάλο λάθος μας».

Για το σχήμα με τους Σορτς και Τολιόπουλο και αν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί καλύτερα την διαφορά ύψους: «Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Καλύτερο διάβασμα από τους παίκτες, άλλο ροτέισον. Έβγαλα τον Τζόζεφ στην δεύτερη παράταση και έβαλα τον Πίτερς και αποτύχαμε. Έκανα λάθος εκεί. Ένα ματς δεν ελέγχεται 100% από τον Παναθηναϊκό. Ούτε κατεβάζεις την επίθεση για να παίξεις με μισμάτς. Μπορεί να το βρεις με το flow. Δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά, αμυντικά ολιγωρήσαμε. Αυτό φταίει που χάσαμε».

Για το αν είναι καθοριστικό για το 5ο ματς το να βρουν ρυθμό οι Ουόρντ και Ντόρσεϊ: «Χωρίς αμφιβολία. Οι ομάδες είναι κουρασμένοι, πρέπει να ανοίξει το ροτέισον. Για τον Ντόρσεϊ ήταν δύσκολο, 15 μέρες εκτός χωρίς προπόνηση. Ο Ουόρντ θα μπορούσε να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Όλοι μαζί χάνουμε και όλοι μαζί κερδίζουμε. Να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, να σουτάρουμε καλύτερα. Να πάμε στα σημεία που είμαστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν το κάναμε αυτό».