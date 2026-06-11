Τολιόπουλος: «Δείξαμε χαρακτήρα με απουσίες και αποβολές από νωρίς και οδηγήσαμε τη σειρά σε Game 5»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποδείχθηκε καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, σκοράροντας κρίσιμους πόντους που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Ολυμπιακού και ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών σε 2-2.

Οι δηλώσεις του Τολιόπουλου:

«Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις ένα ματς με τέτοια ένταση, ματς 50 λεπτών και τελικό. Αν χάναμε, τελείωνε το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε πιο δύσκολο, αλλά δείξαμε χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με πέντε φάουλ από νωρίς και καταφέραμε να οδηγήσουμε τη σειρά σε πέμπτο ματς.

Ελέγξαμε πάρα πολύ τα ριμπάουντ, είναι σημαντικό αυτό, όσο καλή άμυνα και αν παίζεις. Όταν η αντίπαλη ομάδα παίρνει δύο και τρία επιθετικά ριμπάουντ, κάποια στιγμή θα δεχτείς το καλάθι. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε καλή αναλογία σε ασίστ και λάθη, όποτε όλα αυτά βοήθησαν και έφεραν τη νίκη.

Βλέπουμε στο ΣΕΦ τα παιχνίδια πάνε πιο πάνω στο σκορ, ενώ εδώ υπερισχύει η άμυνα. Πάντα έτσι θέλουμε να παίζουμε, ελπίζουμε να μας βγει στο επόμενο ματς στο ΣΕΦ».