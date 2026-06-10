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Μήτογλου: «Δείξαμε πόσο καλοί παίκτες είμαστε, τεράστια η στήριξη από τον κόσμο»

Όσα δήλωσε ο Ντίνος Μήτογλου, μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Ολυμπιακού στο Game 4 (93-86), με τη σειρά των τελικών να οδηγείται σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο Σ.Ε.Φ.

Μήτογλου: «Δείξαμε πόσο καλοί παίκτες είμαστε, τεράστια η στήριξη από τον κόσμο»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL, με τη σειρά να μεταφέρεται πλέον στο Σ.Ε.Φ. για το πέμπτο και καθοριστικό αγώνα, που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ντίνος Μήτογλου αναφέρθηκε στην εικόνα που έδειξαν αυτός και οι συμπαίκτες του, καθώς και στην απόφαση των διαιτητών να αποβάλουν με πέντε φάουλ τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μήτογλου:

«Συγχαρητήρια σε όλους, καταθέσαμε ψυχή και δείξαμε πόσο το θέλαμε. Μας έδωσε ενέργεια ο κόσμος, ήταν φοβερός. Δε μας βγήκαν πολλά plays, αλλά δείξαμε πόσο καλοί παίκτες είμαστε. Είχαμε πάλι ατυχίες με τραυματισμούς, όμως δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι το πόσο το θέλεις. Κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Εϊμαστε επαγγελματίες, βγάλαμε και εγωισμό.

Για τις αποβολές των Ναν και Γκραντ: «Είναι μέρος του παιχνιδιού. Έπρεπε να βρούμε λύσεις, όποιος μπήκε είχε ενέργεια. Να ξεκουραστούμε γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Θα είναι πολύ δυνατό γιατί θα είναι κουραστικό ψυχικά και σωματικά για όλους. Να ξεκουραστούμε και να παρουσιαστούμε έτοιμοι».

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