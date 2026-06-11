Μέλβιν: «Πολύ ενθουσιασμένος που ανήκω στην κυανόλευκη οικογένεια, τρομερή η ατμόσφαιρα του γηπέδου»

Λίγες ώρες πριν αφήσει την αγαπημένη του, πλέον, Θεσσαλονίκη, δίνοντας... ραντεβού μαζί της τον Αύγουστο, οπότε και θα επιστρέψει στο έδαφός της για να αρχίσει τις υποχρεώσεις του, για τη νέα σεζόν, με τον Ηρακλή, τοποθετήθηκε για το καινούργιο κεφάλαιο στην επαγγελματική διαδρομή του με τον «Γηραιό», ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Ο 35χρονος Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος ‘συστήθηκε’ αγωνιστικά τη φετινή χρονιά στην ελληνική μπασκετική πραγματικότητα με τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και θα ανήκει για την επόμενη διετία στους «κυανόλευκους», εκφράστηκε σήμερα στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ Ηρακλής στο διαδίκτυο, τονίζοντας αρχικά:

«Θα είμαι μέλος μιας ιστορικής ομάδας. Πιστεύω πως ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα και θεωρώ πως έλαβα τη σωστή απόφαση. Ήταν κάτι το αυτονόητο. Η ομάδα κατέστησε σαφές στον ατζέντη μου ότι ενδιαφέρεται να με εντάξει στο ρόστερ της και όταν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνεις ότι ήταν η σωστή επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι είχα κι άλλες προτάσεις, μετά τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Οι ατζέντηδές μου με ενημέρωσαν για το ενδιαφέρον που υπήρχε προς το πρόσωπό μου από άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Ένιωσα ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Ηρακλής κι επίσης η Θεσσαλονίκη είναι και την αισθάνομαι σαν το...σπίτι μου, επομένως ήταν ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αποφάσισα να υπογράψω στον Ηρακλή».

Πρόσθεσε λέγοντας: «Ήταν απίστευτο αυτό που έζησα στο γήπεδο του Ηρακλή ως αντίπαλος. Απίστευτο... Οι οπαδοί έδειξαν πόσο ενέργεια διαθέτουν και πόσο υποστηρίζουν την ομάδα σε όλο το παιχνίδι. Ήταν πολύ παθιασμένοι και πραγματικά αγάπησα αυτό που είδα. Όλοι οι φίλοι του Ηρακλή δεν σταμάτησαν να υποστηρίζουν την ομάδα τους, ήταν πολύ θορυβώδεις, δείχνοντας την... τρέλα τους, κάτι που πάντα λατρεύω να βλέπω».

Αποκάλυψε, επίσης, για τη συζήτηση που είχε με τον προπονητή του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, αναφέροντας: «Είχαμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνομιλία πριν υπογράψω. Με συνεχάρη για την εξαιρετική και πετυχημένη σεζόν που είχα με τον ΠΑΟΚ. Συζητήσαμε γι’ αυτά που περιμένει από εμένα την επόμενη χρονιά. Ήταν ικανοποιημένος για τη συμφωνία μου με τον Ηρακλή. Για τον ρόλο μου, δεν είπαμε πολλά, διότι γνωρίζει τι μπορώ να φέρω στην ομάδα και τα πλεονεκτήματα που έχω. Εμπιστεύομαι τον κόουτς ότι θα με βάλει στη σωστή θέση για να βοηθήσω την ομάδα και να είμαστε πετυχημένοι την ερχόμενη σεζόν».

Σε προσωπικό επίπεδο, εξήγησε πως έχει να προσφέρει αγωνιστικά στον «Γηραιό»... «Εμπειρία, νοοτροπία νικητή, να είμαι ανταγωνιστικός, όπως κάνω πάντα στην καριέρα μου. Θέλω να κερδίζω και αυτός είναι πάντα ο στόχος και ο τρόπος σκέψης μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για τον πετύχω. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, απαιτεί σκληρή δουλειά και αφοσίωση, αλλά είμαι διατεθειμένος να δώσω τα πάντα και να “ σπρώξω” τον εαυτό μου, ώστε να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά».

Κατέληξε ο Μέλβιν επισημαίνοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανήκω στην κυανόλευκη οικογένεια. Ανυπομονώ για τη σεζόν που έρχεται και θέλω να έχω μια από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας μου. Θα υπάρξουν αρκετά συναισθήματα στη διάρκεια της χρονιάς, με πολλή ενέργεια και πιστεύω ότι θα είναι μια ξεχωριστή σεζόν για όλους μας».