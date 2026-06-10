Βεζένκοφ: «Σίγουρα πήραμε λάθος επιλογές, θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε στο Game 5

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Στην άμυνα χάσαμε κάποιες μάχες και κάποια ριμπάουντ. Μικρές λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι και δεν ήταν υπέρ μας.

Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να μη χάσουμε τα ριμπάουντ, να μαζέψουμε ψυχολογία και με τον κόσμο μας δίπλα μας πάμε δυνατά για τον τίτλο. Κάθε σειρά είναι διαφορετική, δεν έχουμε δει break και θα κάνουμε τα πάντα για να μη το δούμε

Για όλους είναι δύσκολο. Υπάρχουν τραυματισμοί, είναι η δουλειά μας και το πάθος μας. Έχουμε κίνητρο και με τον κόσμο μας να φτάσουμε ως το τέλος».

Για το επερχόμενο Game 5: «Εντάξει, νομίζω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Πήγαμε στη δεύτερη παράταση, χάσαμε κάποια σουτ, τα έβαλε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε. Όποιος και να νικούσε, θα ήταν δίκαιο. Τώρα πάμε σε ένα Game 5. Νομίζω ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει το πλεονέκτημα έδρας: για να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι στο σπίτι μας, μπροστά στον κόσμο μας, και να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Για την άμυνα που αντιμετώπισε: «Είναι πολύ φρέσκο ακόμα, πρέπει να ξαναδώ το παιχνίδι. Έχουμε παίξει περίπου 50 λεπτά, οπότε θα δούμε το βίντεο. Σίγουρα πήραμε κάποιες λάθος επιλογές, αν και είχαμε και κάποια ελεύθερα σουτ. Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς και μας ανάγκασαν να πάμε πιο έξω από εκεί που θέλαμε. Έκανε και ο Τζόουνς κάποια δύσκολα φάουλ, "έσκασε" και ο Μιλουτίνοφ στο τέλος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι για το Game 5».

Για την πηγή δύναμης ενόψει του Game 5: «Δεν είναι εύκολο, αλλά το ίδιο ισχύει τόσο για εμάς όσο και για τον Παναθηναϊκό. Εμείς θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε, γιατί είναι ο τελευταίος μας στόχος. Είναι πολύ σημαντικός και θέλουμε να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Ψυχολογικά αποθέματα θα υπάρξουν».

Για το αν έπαιξαν ρόλο οι ανάσες στο τέλος: «Δεν το νομίζω. Έβαλαν δύο τρίποντα —ένα ο Σορτς και ένα ο Τολιόπουλος— ενώ εμείς πήραμε κάποιες πολύ κακές αποφάσεις στην παράταση. Έτσι είναι αυτά, δύο με τρεις φάσεις κρίνουν το αποτέλεσμα.»