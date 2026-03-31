Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ρονάλντο Σέγκου
Οnsports Τeam 31 Μαρτίου 2026, 15:59
BASKET LEAGUE / Ηρακλής

Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ρονάλντο Σέγκου

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρονάλντο Σέγκου. 

 
 
 
Ο Ηρακλής ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Ρονάλντο Σέγκου μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Ronaldo Segu, που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1999 στο Orlando της Florida. Έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard.
 
Έπαιξε πρώτα μπάσκετ στο Orlando Christian Prep High School και στη συνέχεια φοίτησε για μια τετραετία (2018-2022) στο πανεπιστήμιο του Buffalo.
 
 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, αγωνιζόμενος στην Elite League με το Ψυχικό. Σε 30 αγώνες μέτρησε 19,3 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος.

Την επόμενη χρονιά (2023-2024) μετακόμισε στη σερβική Borac Cacak και σε 26 αναμετρήσεις (οι 25 στην Adriatic League) τα νούμερά του ήταν: 16,1 πόντοι, 4,4 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.

Πέρυσι (2024-2025) έπαιξε στην Brose Baskets Bamberg, με την οποία εκτός από το γερμανικό πρωτάθλημα συμμετείχε και στην European North Basketball League. Σε συνολικά 35 παιχνίδια σημείωνε 15 πόντους, έδινε 6,5 ασίστ κι έπαιρνε 2,5 ριμπάουντ.

Φέτος φόρεσε για 22 αγώνες τη φανέλα της ισραηλινής Ironi Ramat Gan, με απολογισμό 16,3 πόντους, 5,9 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ».       



Ολυμπιακός: Εκτός για 15 ημέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ο Φαλ
Ο Βρούτσης διέσυρε τον Λιόλιο: Κατέρριψε κάθε ισχυρισμό του
DPG σε Ολυμπιακό: «Αν και δεν είπατε παρακαλώ, πάρτε τη...»
Ο Ουόκαπ θυμήθηκε την Εθνική Ελλάδας μετά από δύο χρόνια (pic)
