Ηρακλής: Ανακοίνωσε τον Ρονάλντο Σέγκου

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Ρονάλντο Σέγκου μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Ronaldo Segu, που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1999 στο Orlando της Florida. Έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard.

Έπαιξε πρώτα μπάσκετ στο Orlando Christian Prep High School και στη συνέχεια φοίτησε για μια τετραετία (2018-2022) στο πανεπιστήμιο του Buffalo.

Η τελευταία του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ήταν η καλύτερη, έχοντας 14,9 πόντους, 5,1 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 30 παιχνίδια.