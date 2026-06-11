Μύκονος Betsson: Ανανέωσε ο Ντέβιν Κάναντι έως το 2027

Η Μύκονος Betsson συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, διατηρώντας στο δυναμικό της έναν από τους βασικούς της παίκτες. Η ομάδα των Κυκλάδων ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι, ο οποίος θα παραμείνει στο ρόστερ και τη σεζόν 2026/27.

Ο 30χρονος γκαρντ αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας της Μυκόνου την περασμένη αγωνιστική χρονιά, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι για τη σεζόν 2026/27.

Ο 30χρονος γκαρντ (1,88 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου στην ιστορική της πορεία προς τα playoffs της Stoiximan GBL, καθώς και στη συμμετοχή της στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ντέβιν Κάναντι σημείωσε 11,4 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 47,6% εντός πεδιάς, 3,2 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 20 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 26,4 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 11 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

«Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη Μύκονο για ακόμη μία σεζόν!»

Μιλώντας στο mykonosbc.gr μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο Betsson, ο Ντέβιν Κάναντι δήλωσε:

«Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη Μύκονο για ακόμη μία σεζόν! Ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα να επιστρέψω ήταν το όραμα του κόουτς Ζιάγκου για τη συνέχιση της συνεργασίας μας, καθώς οι στόχοι και η φιλοσοφία μας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Η Μύκονος έχει γίνει για μένα και την οικογένειά μου ένα δεύτερο σπίτι. Σημαίνει πολλά για μένα το γεγονός ότι θα συνεχίσω την καριέρα μου σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος, δίπλα σε τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Είναι πραγματικά τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτού του όμορφου πρότζεκτ και ανυπομονώ να γράψουμε μαζί ακόμη περισσότερη ιστορία τη νέα σεζόν»!