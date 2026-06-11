Χαβιέ Αγκίρε - Ράφα Μάρκες: Οι συνδετικοί κρίκοι που «ενώνουν» δύο πρεμιέρες Παγκοσμίων Κυπέλλων

Η μεγάλη ώρα έφτασε, το θρυλικό «Αζτέκα» ανοίγει τις πύλες του για να φιλοξενήσει το εναρκτήριο παιχνίδι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Οι δύο ομάδες δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά, με το συγκεκριμένο ζευγάρι να ξυπνάει αρκετές θύμησες, δημιουργώντας ένα ποδοσφαιρικό... deja vu.

«Ελ Τρι» και «Μπαφάνα» είχαν τεθεί αντιμέτωποι στην πρεμιέρα του 2010 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Εκείνο το βράδυ οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1, με όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να θυμάται μέχρι και σήμερα, εκτός από τις βουβουζέλες, την «οβίδα» του Σιφίουε Τσαμπαλάλα που είχε ανοίξει το σκορ για τους Νοτιοαφρικανούς, χαρίζοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς πανηγυρισμούς στην ιστορία των Μουντιάλ.

Ωστόσο, 12 λεπτά πριν από το φινάλε, ο εμβληματικός αρχηγός, Ράφα Μάρκες, είχε ισοφαρίσει για το Μεξικό, «παγώνοντας» για λίγο τους οικοδεσπότες.

Όταν μιλάμε για Παγκόσμια Κύπελλα, η ιστορία τείνει να επαναλαμβάνεται. 5.844 ημέρες μετά, η μοίρα τα φέρνει έτσι ώστε οι δύο χώρες να διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους σε πρεμιέρα, αλλά αυτή τη φορά με τους ρόλους λίγο... αντεστραμμένους. Το Μεξικό είναι πλέον ο οικοδεσπότης και το θρυλικό Στάδιο Αζτέκα (που για τις ανάγκες της διοργάνωσης ονομάζεται «Stadio Mexico City»), σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία φιλοξενώντας το τρίτο του Μουντιάλ.

Στον πάγκο του Μεξικού κάθεται ο Χαβιέ Αγκίρε, ο ίδιος άνθρωπος που καθοδηγούσε την ομάδα το 2010 στη Νότια Αφρική αποτελεί μεν επιλογή που από τη μία φέρνει σιγουριά, αλλά από την άλλη αντικατοπτρίζει και τη στασιμότητα μιας εθνικής που ψάχνει απεγνωσμένα να σπάσει το «ταβάνι» της φάσης των «16».

Ο προπονητής του Μεξικού, Χαβιέ Αγκίρε AP

Ο σκόρερ των Λατίνων τη νύχτα της 11ης Ιουνίου του 2010 βρίσκεται ακόμη στην ομάδα. Ο λόγος για τη «σημαία» Ράφα Μάρκες, όχι αυτή τη φορά δεν θα φορέσει ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά θα καθίσει στην άκρη του πάγκου ως άμεσος συνεργάτης του Χαβιέ Αγκίρε. Μάλιστα ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα θα είναι ο επόμενος προπονητής του Μεξικού, με τη θητεία του να ξεκινά μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.

Ακριβώς 16 χρόνια μετά και η αυλαία ανοίγει στο Αζτέκα, που θα φλέγεται, με τους Αγκίρε και Μάρκες να καλούνται να οδηγήσουν το Μεξικό σε ένα ιδανικό ξεκίνημα, ξορκίζοντας τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Λέτε το σημερινό παιχνίδι να μείνει και αυτό στις μνήμες μας, όπως το αντίστοιχο του 2010; Σσσς... αρχίζει.