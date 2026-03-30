Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
Onsports Team 30 Μαρτίου 2026, 21:41
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού 101-94 σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν αήττητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Μαρτίου

  • Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96
  • ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας 100-70
  • ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29 Μαρτίου

  • Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72
  • Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα 30 Μαρτίου

  • Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101

Βαθμολογία (Ν-Η):

1. Ολυμπιακός 40 (21-0)

2. Παναθηναϊκός AKTOR 38 (17-5)

3. ΑΕΚ 36 (15-6)

4. ΠΑΟΚ 33 (13-7)

5. Περιστέρι 33 (12-9)

6. Άρης 31 (12-7)

7. Μύκονος 29 (8-13)

8. Ηρακλής 29 (8-13)

9. Κολοσσός 28 (7-14)

10. Προμηθέας Πάτρας 28 (7-14)

11. Καρδίτσα 27 (6-15)

12. Μαρούσι 27 (5-17)

13. Πανιώνιος 26 (5-16)

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 04 Απριλίου

  • Περιστέρι - Κολοσσός 16:00
  • Άρης - ΑΕΚ 16:00
  • Πανιώνιος - Ηρακλής 16:00
  • Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR 18:15
  • ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 05 Απριλίου

  • Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00
  • Ρεπό: Μαρούσι

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved