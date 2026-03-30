Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού 101-94 σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν αήττητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
Σάββατο 28 Μαρτίου
- Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96
- ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας 100-70
- ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29 Μαρτίου
- Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72
- Ηρακλής - Μαρούσι 72-91
Δευτέρα 30 Μαρτίου
- Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101
Βαθμολογία (Ν-Η):
1. Ολυμπιακός 40 (21-0)
2. Παναθηναϊκός AKTOR 38 (17-5)
3. ΑΕΚ 36 (15-6)
4. ΠΑΟΚ 33 (13-7)
5. Περιστέρι 33 (12-9)
6. Άρης 31 (12-7)
7. Μύκονος 29 (8-13)
8. Ηρακλής 29 (8-13)
9. Κολοσσός 28 (7-14)
10. Προμηθέας Πάτρας 28 (7-14)
11. Καρδίτσα 27 (6-15)
12. Μαρούσι 27 (5-17)
13. Πανιώνιος 26 (5-16)
Η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 04 Απριλίου
- Περιστέρι - Κολοσσός 16:00
- Άρης - ΑΕΚ 16:00
- Πανιώνιος - Ηρακλής 16:00
- Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR 18:15
- ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15
Κυριακή 05 Απριλίου
- Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00
- Ρεπό: Μαρούσι
