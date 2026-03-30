Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Με το μυαλό στη Χάποελ ο ένας, με τα... γνωστά ο άλλος

Ο μισός Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 94-101, με τη διαιτητική τριάδα της ΕΟΚ να κάνει ότι περνάει από τη... σφυρίχτρα της για να μην έχουν προβλήματα οι "ερυθρόλευκοι".

Ακόμα και στο πλέον αδιάφορο ντέρμπι των τελευταίων ετών η διαιτητική τριάδα του Βαγγέλη Λιόλιου έκανε ότι μπορούσε, αρχικά, για να κάνει επίδειξη δύναμης και εν συνεχεία για να φτάσει τον Ολυμπιακό μέχρι... τέλους. Ο μισός Παναθηναϊκός "πάλεψε" όσι μπορούσε για να κάνει το θαύμα, αλλά ποτέ στο παρελθόν μισή ομάδα δεν κέρδισε αντίπαλο και διαιτητές μαζί.

Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε κάτι περισσότερο από γεμάτο το απουσιολόγιό του (επιλέγοντας να προφυλάξει Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις), είχε και το μυαλό του στον τελικό της Πέμπτης με τη Χάποελ, κάτι που ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύητηκε στο έπακρο και παρέμεινε αήττητος στη Stoiximan GBL.

Ένα ντέρμπι το οποίο δε θα θυμόμαστε σε λίγες μέρες, παρά μόνο την ένταση που προκλήθηκε μεταξύ του Τάϊλερ Ντόρσεϊ και του Κέντρικ Ναν, με Τηγάνη, Αγραφιώτη και Μαρινάκη να εξισώσουν θύμα και θύτη.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το ματς, αφού ο Παναθηναϊκός κυρίως λόγο του Ναν είχε υποπέσει σε πολλά λάθη. Ο Αταμάν έριξε τον Καλαϊτζάκη πάνω στον Ντόρσει, ενώ είχε στο “4” τον Τσέντι Όσμαν. Με τρίποντο του Ουόκαπ, αλλά και εύκολα καλάθια από τους Βεζένκοφ και Ντόρσει ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-9. Ο Αταμάν αντέδρασε άμεσα, βάζοντας τον Μήτογλου στο “4” και αποσύροντας τον Καλαϊτζάκη, με τον Παναθηναϊκό να “τρέχει” ένα γρήγορο 4-0 και να μειώνει στον πόντο. Ο Ναν συνδέθηκε με το καλάθι του Ολυμπιακού για το 10-11, αλλά οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια σε ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Όσμαν και ταυτόχρονα χρεώσαν με τεχνική ποινή τον Εργκίν Αταμάν στέλνοντας τον Σάσα Βεζένκοφ στον αγαπημένο του σημείο για το 10-12.

Από νωρίς οι διαθέσεις των "γκρι"

Οι διαιτητές φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τις προθέσεις τους παίζοντας μόνο… Ολυμπιακό. Ο Ναν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, οι διαιτητές “έκλεισαν” τα μάτια σε φλόπινγκ του Ουόκαπ, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο. 0-7 σερί για το 13-19, με τον Ντόρσεϊ να “ζεσταίνεται” επικίνδυνα και τον Παναθηναϊκό να μην έχει αντίδοτο. Ο παίκτης του Ολυμπιακού εκμεταλλευόταν στο ακέραιο το σπρώξιμο των διαιτητών και με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 15-24. Ο Σορτς έδινε κάποιες λύσεις από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ, αλλά ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 18 πόντους και το δεκάλεπτο τελείωσε με σκορ 21-30.

Συνεχιζόμενες "ερυθρόλευκες" προσκλήσεις

Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχανε τα ελεύθερα σουτ από μακριά, ο Ολυμπιακός τα έβαζε και όλο και … ξεμάκρενε στο σκορ παίρνοντας διαφορά 14 πόντων, 23-37. Οι διαιτητές είχαν χάσει πλήρως τον έλεγχο του αγώνα, δίνοντας και τα… στραγάλια στην ομάδα του Μπαρτζώκα, με τον Ουόκαπ να παίζει μυθικό ξύλο πάνω στον Ναν και να μη σφυρίζουν τίποτα. Ο Αμερικανός προσπαθούσε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ, με τον Σλούκα να μειώνει ακόμα περισσότερο, 31-39, λίγο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα.

Στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός έχασε τον έλεγχο μιας και οι διαιτητές της αναμέτρησης από τη μία δεν του επέτρεπαν να παίξει άμυνα και από την άλλη στην επίθεση δε σφύριζαν ούτε με… αίτηση. Ο Ντόρσεϊ συνέχιζε να σκοράρει, ο Ουόκαπ την πέταγε όπως να… ναι και την έβαζε, με τους διαιτητές να του κάνουν και το.. δωράκι του και ο Πίτερς τρία λεπτά πριν από το τέλος πήγε τη διαφορά στους 15 πόντους, 36-51. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να μειώσει, ο Ναν με 4 συνεχόμενους πόντους το κατάφερε, 40-51, αλλά ο Ντόρσεϊ έβαλε… φωτιά στο πλέον αδιάφορο ματς, με τους διαιτητές να μη χάνουν ευκαιρία να γράψουν ιστορία. Ο Καλαϊτζάκης κέρδισε επιθετικό από τον Ντόρσεϊ ο οποίος στη συνέχεια κάτι είπε στον Ναν και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, με τη σύρραξη να είναι γενικευμένη. Οι περισσότεροι μπήκαν να χωρίσουν και οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλλουν και θύτη και θύμα, χρεώνοντας τον Λεσόρ με αντιαθλητικό φάουλ και ο Ολυμπιακός από εκεί που είχε χρεωθεί με φάουλ πήρε πέντε πόντους. Σαν να μην έφταναν οι προκλήσεις του ομογενή παίκτη, ήρθε και η σειρά του Βεζένκοφ που άνοιξε κουβέντα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με το ημίχρονο να κλείνει στο 44-60.

“Μαχητής” Παναθηναϊκός, ανεκδιήγητοι διαιτητές

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Σορτς να προσπαθεί να δώσει τον ρυθμό στην ομάδα του οι παίκτες του Αταμάν προσπαθούσαν να μαζέψουν το σκορ. Ο Όσμαν εκτελούσε μαζί εμ τον Σορτς, ο Λεσόρ τελείωνε τις φάσεις και ο Τούρκος φόργουορντ μείωσε στους 9, 56-65, 5:50 πριν το τέλος. Μέσα σε όλα οι διαιτητές προκαλούσαν με τις αποφάσεις τους, όπως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τη συμπεριφορά του.

Μισός Παναθηναϊκός κόντρα σε “8”

Οι διαιτητές συνέχιζαν να προκαλούν με το να μη δίνουν τίποτα στην άμυνα του Ολυμπιακού, με τον Παναθηναϊκό να μειώνει και τον Παπανικολάου με τρίποντο να δίνει προβάδισμα 10 πόντων στην ομάδα του, 58-68. Η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο με τρίποντο του Μόρις, αλλά ο Όσμαν το πήρε πάνω του. Με συνεχόμενους πόντους του Τούρκου ο Παναθηναϊκός μείωσε, με τον Μήτογλου να ρίχνει τη διαφορά στους 5, 66-71. Και κάπου εκεί Τηγάνης, Αγραφιώτης και Μαρινάκης “χτύπησαν” ξανά με το ανεκδιήγητο σφύριγμα τους. Αντί να καταλογίσουν καλάθι και φάουλ στον Φαρίντ στον αιφνιδιασμό, χρεώσαν με επιθετικό φάουλ τον σέντερ του Παναθηναϊκού και ο ουόρντ με τρίποντο έκανε το 66-74. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν το έβαζε κάτω, συνέχιζε να παίζει κόντρα σε 8 και δύο τρίποντα τον Όσμαν και Σορτς έκαναν το 74-80 που ήταν το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με ένα τρίποντο και ένα γκολ - φάουλ εκμεταλλεύτηκε την «πράσινη» αστοχία για να στείλει ξανά την ομάδα του σε διψήφιο προβάδισμα (74-86 στο 33'). Ο Αταμάν δοκίμασε τον Τολιόπουλο, ο Μπαρτζώκας επανέφερε Ουόκαπ - Παπανικολάου και οι γηπεδούχοι βρήκαν σκορ έπειτα από σχεδόν 4' στην 4η περίοδο με 3π. του Μήτογλου (77-86 στο 36'). Ο Τζόουνς διαμόρφωσε το 77-88 και ο Σορτς επέστρεψε με 5'40'' για τη λήξη ύστερα από ένα airball του «Τολιό». Σορτς και Σλούκας βρήκαν ένα 5-0 για να δώσουν «ανάσες» στους Κυπελλούχους (82-88 στο 36'), αλλά οι Τζόουνς και Πίτερς απάντησαν με το... ίδιο νόμισμα για το 82-93 (3'25'' για το τέλος). Ο Αταμάν κάλεσε time out, ο Παπανικολάου έκλεψε μια μπάλα και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή (82-96), τελειώνοντας ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101

