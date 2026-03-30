Προκλητικός Μπαρτζώκας: "Αν δεν χαλαρώναμε θα κερδίζαμε 20 πόντους"

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκς προκλητικός στις δηλώσεις του τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε 20 πόντους αν δε χαλάρωνε, ξεχνώντας ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μισή ομάδα και με τη διαιτησία να τα βλέπει όλα... ερυθρόλευκα.

Για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας προκάλεσε με τις δηλώσεις του κάνοντας λόγο για... 20άρα της ομάδας του, εξισώνοντας παράλληλα τις ελλέιψεις των δύο ομάδων.

Αναλυτικά:

«Και οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν με απουσίες και ελλείψεις. Χάσαμε και οι δύο από έναν παίκτη στη διάρκεια του ματς, τον Ναν και τον Ντόρσεϊ. Εμείς δεν είχαμε και τον Φουρνιέ και έπρεπε να παίξουμε με πιο ψηλά σχήματα.

Αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους. Δεν είχε μεγάλο κίνητρο και ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα παιχνίδι περισσότερο διαδικαστικό, όμως πάντα έχει μια ιδιαίτερη μορφή ένα τέτοιο ντέρμπι.

Έχουμε και οι δύο όμάδες πολύ σημαντικά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα μπροστά μας. Πρέπει να κερδίσουμε, υπάρχει σωματική και πνευματική κούραση».