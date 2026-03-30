Προκλητικός Μπαρτζώκας: "Αν δεν χαλαρώναμε θα κερδίζαμε 20 πόντους"
Onsports Team 30 Μαρτίου 2026, 21:27
BASKET LEAGUE

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκς προκλητικός στις δηλώσεις του τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε 20 πόντους αν δε χαλάρωνε, ξεχνώντας ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μισή ομάδα και με τη διαιτησία να τα βλέπει όλα... ερυθρόλευκα. 

Για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας προκάλεσε με τις δηλώσεις του κάνοντας λόγο για... 20άρα της ομάδας του, εξισώνοντας παράλληλα τις ελλέιψεις των δύο ομάδων. 

Αναλυτικά:

«Και οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν με απουσίες και ελλείψεις. Χάσαμε και οι δύο από έναν παίκτη στη διάρκεια του ματς, τον Ναν και τον Ντόρσεϊ. Εμείς δεν είχαμε και τον Φουρνιέ και έπρεπε να παίξουμε με πιο ψηλά σχήματα. 

Αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους. Δεν είχε μεγάλο κίνητρο και ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα παιχνίδι περισσότερο διαδικαστικό, όμως πάντα έχει μια ιδιαίτερη μορφή ένα τέτοιο ντέρμπι.

Έχουμε και οι δύο όμάδες πολύ σημαντικά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα μπροστά μας. Πρέπει να κερδίσουμε, υπάρχει σωματική και πνευματική κούραση».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς
47 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν
1 ώρα πριν Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν
BASKET LEAGUE
Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»
1 ώρα πριν Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»
Όλες οι ειδήσεις
