Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 30 Μαρτίου 2026, 13:02
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Τους Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα δε θα έχει στη διάθεσή του για το αποψινό «αιώνιο» ντέρμπι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του σπουδαίου παιχνιδιού μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού φτάνει στο τέλος της, με τους «πράσινους» να έχουν πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» δε μπορούν να υπολογίζουν στους Εβάν Φουνριέ και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος παίκτης είναι τιμωρημένος λόγω της επίθεσης που έκανε σε φίλαθλο του Πανιωνίου, ενώ ο δεύτερος αποτελεί επιλογή του Έλληνα τεχνικού.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς,  Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς, Ουόκαπ.



SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs της Super League
9 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs της Super League
