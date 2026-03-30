AEK: «Βασίλη Γκούμα, το μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί!»

AEK BC

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια μιας σπουδαίας μορφής του.

Ο Βασίλης Γκούμας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών κι η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε μέσω ανακοίνωσής της. Φόρεσε τη φανέλα με τον Δικέφαλο για έξι χρόνια (1979-85), κατακτώντας το Κύπελλο του 1981.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC και ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ (Σ.Π.Α.Κ.Α.) εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος (11.030 πόντοι) έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του αδιανόητη κληρονομιά, που θα μνημονεύεται «εις τους αιώνας των αιώνων».

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ φόρεσε την τιμημένη φανέλα της ΑΕΚ από το 1979 έως το 1985, ενώ συνέδεσε την παρουσία του στη Βυζαντινογέννητη με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος του 1981, στον Τελικό του οποίου με τον Ηρακλή πέτυχε 30 πόντους.

Ο 10.000ός πόντος του επιτεύχθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με το ΒΑΟ, που έγινε στο Κλειστό του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, και γιορτάστηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Υπήρξε εκ των 29 ιδρυτικών μελών του Σ.Π.Α.Κ.Α.

Ο Βασίλης Γκούμας διακρίθηκε με τη φανέλα του Πανελληνίου, αλλά και του Ηλυσιακού. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο Βόλο και στον τοπικό Ολυμπιακό.

Στο εξωτερικό, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία), στην Κορινθίους Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) και στη Λαουρένσο Μάρκες (Μοζαμβίκη).

Υπήρξε διεθνής με την Ανδρών από το 1966 έως το 1975. Αναδείχθηκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Το 1974 αγωνίστηκε στη Μεικτή Ευρώπης, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ και άλλους.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!»