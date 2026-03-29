Παναθηναϊκός AKTOR: «Πονοκέφαλος» για Αταμάν, δεν συμπληρώνει 12άδα - Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό

Με πολλά και σημαντικά προβλήματα πάει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η χαρά του πλήρους ρόστερ κράτησε λίγες ημέρες μόνο για τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται αντιμέτωπος ξανά με την ατυχία και τα προβλήματα τραυματισμών. Έχοντας συμπληρώσει τέσσερις σερί νίκες στην EuroLeague είναι αναγκασμένος να στρέψει για τα καλά την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και παρότι αδιάφορος βαθμολογικά, υποδέχεται τον «αιώνιο» αντίπαλο, και αήττητο στη Stoiximan GBL, Ολυμπιακό.

Μετά την αναμέτρηση με την Ντουμπάι οι Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο μετακάρπιο) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση), τέθηκαν εκτός μάχης για το ντέρμπι της Δευτέρας (30/3, 19:00).

Η κακοδαιμονία, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε για δεύτερη σερί ημέρα. Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, ακόμα και να είναι καλύτερα τη Δευτέρα, ο οργανισμός του θα είναι δεδομένα καταπονημένος. Η συμμετοχή του Ισπανού φόργουορντ στο ματς του πρωταθλήματος θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη και θα κριθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.

Το τελευταίο πρόβλημα ακούσει στο όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο 31χρονος Αμερικανός σταρ δεν προπονήθηκε την Κυριακή (29/3) λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει να επιλέξει εξάδα ξένων, από τους 8 διαθέσιμους (Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Φαρίντ). Με δεδομένη την απουσία του Γκραντ, θα πρέπει να μείνει εκτός ένας ακόμα. Λογικά θα είναι ένας εκ των Χέιζ-Ντέιβις ή Ερνανγκόμεθ, αν δεν μείνουν και οι δύο εκτός, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Φυσικά, εκτός παραμένει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, κάτι που σημαίνει πως σε συνδυασμό με την πιθανότατη απουσία του Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός δεν θα συμπληρώνει 12άδα, παρότι θα βρίσκεται στην αποστολή ο Γιάννης Κουζέλογλου. Κι αυτό γιατί θα υπάρχουν μόνο 5 Έλληνες διαθέσιμοι (Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μήτογλου και Κουζέλογλου).

Η ώρα και το κανάλι

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός θα κάνει τζάμπολ στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η 23η αγωνιστική

Σάββατο (28/03)

Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή (29/03)

Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20-0

Παναθηναϊκός 17-4

ΑΕΚ 15-6

ΠΑΟΚ 13-7

Περιστέρι 12-9

Άρης 12-7

Μύκονος 8-13

Ηρακλής 8-13

Κολοσσός 7-14

Προμηθέας 7-14

Καρδίτσα 6-15

Πανιώνιος 5-16

Μαρούσι 5-17

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο (04/04)

16:00 Περιστέρι - Κολοσσός

16:00 Άρης - ΑΕΚ

16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής

18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός

18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα

Κυριακή (05/04)

13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος