GBL: «Ζωντανό» κόντρα σε όλους το Μαρούσι - Η βαθμολογία πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Οnsports Team

Το Μαρούσι ήταν καθολικά ανώτερο του Ηρακλή και παρά τη μεγάλη διαφορά στις βολές στο πρώτο ημίχρονο, ήταν σαρωτικό στην επανάληψη και επικράτησε με 91-72.

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο κι έχοντας συνολικά τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι πέρασε από το Ιβανώφειο κερδίζοντας με το θριαμβευτικό 91-72 τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου δεν λύγισε όταν στο πρώτο ημίχρονο χρεώθηκε με 19 φάουλ (μαζί με μία τεχνική ποινή) έναντι 10 των αντιπάλων της οι οποίοι εκτέλεσαν 27 βολές (6 το Μαρούσι), έφτασε στην πέμπτη φετινή της νίκη, όσες έχει κι ο Πανιώνιος με παιχνίδι λιγότερο, ενώ μία περισσότερη έχει η Καρδίτσα. Ο «Γηραιός», από την άλλη, με ρεκόρ 8-13, ισοβαθμεί με τη Μύκονο και βρίσκεται οριακά στην οκτάδα.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς μετά το πρώτο δεκάλεπτο κατέρρευσε, πληρώνοντας τα πολύ άσχημα ποσοστά εντός παιδιάς αλλά και τα πάρα πολλά λάθη (συνολικά 17).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Χριστινάκης, Χατζημπαλίδης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 16 (1), Στρονγκ, Μωραΐτης 5, Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 15 (2), Ντάρκο-Κέλι 3 (1), Σμιθ 12, Τσιακμάς 6 (2), Καμπουρίδης 7 (1), Σίλας 2, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 2, Γουόκερ 20 (3), Ρέινολντς 8 (2), Σάλας 9, ΝτεΣόουζα 11, Καρακώστας, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 4, Καλαϊτζάκης 5 (1), Γουίλιαμς 15, Περάντες 17 (2).

Η 23η αγωνιστική

Σάββατο (28/03)

Κολοσσός Ρόδου - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή (29/03)

Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 20-0

Παναθηναϊκός 17-4

ΑΕΚ 15-6

ΠΑΟΚ 13-7

Περιστέρι 12-9

Άρης 12-7

Μύκονος 8-13

Ηρακλής 8-13

Κολοσσός 7-14

Προμηθέας 7-14

Καρδίτσα 6-15

Πανιώνιος 5-16

Μαρούσι 5-17

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο (04/04)

16:00 Περιστέρι - Κολοσσός

16:00 Άρης - ΑΕΚ

16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής

18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός

18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα

Κυριακή (05/04)

13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος