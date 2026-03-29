Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 29 Μαρτίου 2026, 15:55
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή του προπόνηση, για τον αυριανό ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» με τους Γκραντ, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Σαμοντούροφ να μένουν εκτός.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του «αιώνιου» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League (30/3).

Από την προπόνηση της Κυριακής (29/3) απουσίασαν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, λόγω γαστρεντερίτιδας, καθώς και οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Παράλληλα, προέκυψε ακόμη ένα ζήτημα, καθώς εκτός έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις εξαιτίας ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την επόμενη ημέρα, οπότε και θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του στο μεγάλο παιχνίδι.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved