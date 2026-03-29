Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ολυμπιακός, το σερί και ο Αβδάλας

Ο Παναθηναϊκός φορτσάρει για το μεγάλο ντέρμπι της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό, βάζοντας παρένθεση στο ευρωπαϊκό του σερί, με τον Νεοκλή Αβδάλα να μπαίνει στις προπονήσεις του Telekom Center Athens.

Με την νίκη του επί της Μονακό, αλλά και την κάλυψη της διαφοράς από την ήττα του στον πρώτο γύρο στο Μόντε Κάρλο, ο Παναθηναϊκός διεύρυνε ακόμα περισσότερο το νικηφόρο σερί του, φτάνοντας τα τέσσερα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δείχνει να βρίσκεται ίσως στην καλύτερη αγωνιστική της κατάσταση, από την αρχή της σεζόν, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αν αναλογιστούμε πως είμαστε στην κυριότερη καμπή της αγωνιστικής χρονιάς και οι πράσινοι είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Άπαντες στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή είναι η... τελευταία τους ζαριά, με την ψυχολογία όμως της ομάδας να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού συνδυασμού. Των νικών, της πολύ καλής αγωνιστικής εικόνας, αλλά και του γεγονότος πως ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του γνωρίζουν πολύ καλά πως όλα εξαρτώνται από τα δικά τους χέρια.

Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερις νίκες στα τελευταία τέσσερα ματς, βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-14 και πριν από το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στο ΟΑΚΑ, κόντρα στην Εφές, έχει τρία εκτός έδρας ματς (Χάποελ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια), όπου είναι αυτά που θα κρίνουν την θέση του στη βαθμολογική κατάταξη και το πλασάρισμά του εν όψει των playoffs της διοργάνωσης.

Η EuroLeague σε παρένθεση και τώρα ο Ολυμπιακός

Αυτό όμως μπαίνει για λίγο στην... άκρη, μιας και στον Παναθηναϊκός τώρα σκέφτονται μόνο το παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. Για κάποιους πρόκειται για ένα ματς αδιάφορο, αλλά μόνο ως τέτοιο δεν λογίζεται στον Παναθηναϊκό. Ο τεχνικός του "τριφυλλιού" και οι παίκτες του μπορεί να γνωρίζουν ότι το πλεονέκτημα της έδρας στη Stoiximan Basket League έχει χαθεί αλλά αυτό δεν πάει να πει πως δε θέλουν την νίκη. Τη θέλουν και μάλιστα για πολλούς λόγους.

Ο Αταμάν θέλει να δει τους παίκτες του να παίρνουν το θετικό αποτέλεσμα και να φτιάχνουν ακόμα περισσότερο τη ψυχολογία τους, εν όψει του ταξιδιού στη Βουλγαρία για το ματς με τη Χάποελ, αλλά και για να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον μεγάλο τους αντίπαλο για την αγωνιστική τους άνοδο. Και μάλιστα δια ζώσης.

Η επιστροφή του Αβδάλα και τι σημαίνει αυτή

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού συνεχίζει να αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, τον Τζέριαν Γκραντ να είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του στο δάχτυλο του χεριού του από την αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που έχει υποστεί θλάση, αλλά έχει έναν ακόμα παίκτη στη διάθεσή του.

Ο λόγος για τον Νεοκλή Αβδάλα ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το Βιρτζίνια Τεκ και επέστρεψε στη χώρα μας και τον Παναθηναϊκό όπου ανήκει. Μέσα στο επόμενο διάστημα ο Έλληνας παίκτης αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του για το μέλλον του με τις επιλογές να είναι δύο. Είτε να μπει στη διαδικασία για την ανεύρεση νέου κολλεγίου, είτε να δηλώσει συμμετοχή στο draft του ΝΒΑ. Πάντως μέχρι το τέλος της σεζόν ο Αβδάλας θα συνεχίσει να προπονείται με τον Παναθηναϊκό έχοντας παράλληλα το δικαίωμα να αγωνιστεί στις αναμετρήσεις της Stoiximan GBL, εάν το επιθυμεί ο Εργκίν Αταμάν, κάτι όμως που δεν ισχύει για τα ματς της EuroLeague, όπου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.