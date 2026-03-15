Ολυμπιακός: Με Βεζένκοφ κόντρα στον Πανιώνιο
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 12:31
Ξανά στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Γλυφάδα τον Πανιώνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει σημαντικές επιστροφές παικτών στην ομάδα του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη δράση, προσφέροντας ξανά τις υπηρεσίες του στους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα βρίσκεται στη διάθεση του Μπαρτζώκα, ενισχύοντας την ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανιώνιο, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 13:00.

Συγκεκριμένα, στην 12άδα του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Τόμας Ουόκαπ, Τάισον Ουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.



BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός 6άδας με ΑΕΚ οι Χουάντσο και Σορτς
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός 6άδας με ΑΕΚ οι Χουάντσο και Σορτς
BASKET LEAGUE
Ο Φουρνιέ ξαναχτύπησε - Όρμηξε σε φίλαθλο του Πανιωνίου ο Γάλλος
26 λεπτά πριν Ο Φουρνιέ ξαναχτύπησε - Όρμηξε σε φίλαθλο του Πανιωνίου ο Γάλλος
ΣΠΟΡ
Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων: Αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία η Ραφαηλίδου
35 λεπτά πριν Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων: Αργυρό μετάλλιο στην σφαιροβολία η Ραφαηλίδου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Μυθική γκολάρα Γκιουλέρ πίσω από τη σέντρα!
1 ώρα πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Μυθική γκολάρα Γκιουλέρ πίσω από τη σέντρα!
