Ολυμπιακός: Με Βεζένκοφ κόντρα στον Πανιώνιο

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ξανά στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Γλυφάδα τον Πανιώνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει σημαντικές επιστροφές παικτών στην ομάδα του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη δράση, προσφέροντας ξανά τις υπηρεσίες του στους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα βρίσκεται στη διάθεση του Μπαρτζώκα, ενισχύοντας την ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανιώνιο, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 13:00.

Συγκεκριμένα, στην 12άδα του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Τόμας Ουόκαπ, Τάισον Ουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.