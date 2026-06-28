Formula 1: Θριαμβευτής ο Ράσελ στην Αυστρία - Στο βάθρο Φερστάπεν και Αντονέλι

Τη δεύτερη νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 -και πρώτη μετά τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς στην Αυστραλία- πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ στο γκραν πρι της Αυστρίας.

Formula 1: Θριαμβευτής ο Ράσελ στην Αυστρία - Στο βάθρο Φερστάπεν και Αντονέλι
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Ο Βρετανός «πιλότος» οδήγησε την κούρσα στην πίστα του Σπίλμπεργκ ουσιαστικά από την αρχή ως το τέλος και είδε πρώτος την καρό σημαία, επαναφέροντας στην κορυφή τη Mercedes, μετά το «διάλειμμα» της νίκης του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη.

Με πολύ καλό αγώνα και εκμεταλλευόμενος προβλήματα και λάθη της Ferrari, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν έφερε τη Red Bull στη δεύτερη θέση του βάθρου, καθώς άντεξε στην επίθεση της έτερης Mercedes του Ιταλού Κίμι Αντονέλι, ο οποίος τελικά αρκέστηκε στην τρίτη θέση και συνεχίζει να προπορεύεται στη γενική κατάταξη.

Τέταρτος βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, που έδωσε μάχη με τον πέμπτο Λιούις Χάμιλτον. Έκτος κατετάγη ο Ισάκ Χάντζαρ και έβδομος ο Λάντο Νόρις, με τον Βρετανό να μη βρίσκεται σε καλή μέρα, αναφέροντας πολλές φορές πως δεν έχει ρυθμό στην πίστα.

Όγδοος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος δεν κατάφερε να απειλήσει καθόλου, ένατος τερμάτισε ο Λιάμ Λόσον, ενώ τη βαθμολογική δεκάδα «έκλεισε» ο Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στην Αυστρία

Κίμι Αντονέλι 171

Τζορτζ Ράσελ 131

Λιούις Χάμιλτον 125

Όσκαρ Πιάστρι 80

Λάντο Νόρις 79

Σαρλ Λεκλέρ 79

Μαξ Φερστάπεν 73

Ισάκ Χάντζαρ 42

Πιερ Γκασλί 41

Λίαμ Λόσον 30

Όλι Μπέρμαν 18

Φράνκο Κολαπίντο 16

Άρβιντ Λίντμπλαντ 14

Κάρλος Σάινθ 6

Άλεξ Άλμπον 5

Έστεμπαν Όκον 3

Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2

Φερνάντο Αλόνσο 1

Νίκο Χούλκενμπεργκ 0

Σέρχιο Πέρεζ 0

Λανς Στρολ 0

Βάλτερι Μπότας 0

Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στην Αυστρία

Mercedes 302

Ferrari 204

McLaren 159

Red Bull 115

Alpine 57

Racing Bulls 44

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1

Cadillac 0

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