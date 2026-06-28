Formula 1: Θριαμβευτής ο Ράσελ στην Αυστρία - Στο βάθρο Φερστάπεν και Αντονέλι
Τη δεύτερη νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 -και πρώτη μετά τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς στην Αυστραλία- πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ στο γκραν πρι της Αυστρίας.
Ο Βρετανός «πιλότος» οδήγησε την κούρσα στην πίστα του Σπίλμπεργκ ουσιαστικά από την αρχή ως το τέλος και είδε πρώτος την καρό σημαία, επαναφέροντας στην κορυφή τη Mercedes, μετά το «διάλειμμα» της νίκης του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη.
Με πολύ καλό αγώνα και εκμεταλλευόμενος προβλήματα και λάθη της Ferrari, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν έφερε τη Red Bull στη δεύτερη θέση του βάθρου, καθώς άντεξε στην επίθεση της έτερης Mercedes του Ιταλού Κίμι Αντονέλι, ο οποίος τελικά αρκέστηκε στην τρίτη θέση και συνεχίζει να προπορεύεται στη γενική κατάταξη.
Τέταρτος βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, που έδωσε μάχη με τον πέμπτο Λιούις Χάμιλτον. Έκτος κατετάγη ο Ισάκ Χάντζαρ και έβδομος ο Λάντο Νόρις, με τον Βρετανό να μη βρίσκεται σε καλή μέρα, αναφέροντας πολλές φορές πως δεν έχει ρυθμό στην πίστα.
Όγδοος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος δεν κατάφερε να απειλήσει καθόλου, ένατος τερμάτισε ο Λιάμ Λόσον, ενώ τη βαθμολογική δεκάδα «έκλεισε» ο Άρβιντ Λίντμπλαντ.
Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στην Αυστρία
Κίμι Αντονέλι 171
Τζορτζ Ράσελ 131
Λιούις Χάμιλτον 125
Όσκαρ Πιάστρι 80
Λάντο Νόρις 79
Σαρλ Λεκλέρ 79
Μαξ Φερστάπεν 73
Ισάκ Χάντζαρ 42
Πιερ Γκασλί 41
Λίαμ Λόσον 30
Όλι Μπέρμαν 18
Φράνκο Κολαπίντο 16
Άρβιντ Λίντμπλαντ 14
Κάρλος Σάινθ 6
Άλεξ Άλμπον 5
Έστεμπαν Όκον 3
Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2
Φερνάντο Αλόνσο 1
Νίκο Χούλκενμπεργκ 0
Σέρχιο Πέρεζ 0
Λανς Στρολ 0
Βάλτερι Μπότας 0
Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στην Αυστρία
Mercedes 302
Ferrari 204
McLaren 159
Red Bull 115
Alpine 57
Racing Bulls 44
Haas 21
Williams 11
Audi 2
Aston Martin 1
Cadillac 0