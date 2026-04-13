WRC: Νικητής στην Κροατία ο Κατσούτα

Onsports Team

Ο Τιερί Νεβίλ όδευε προς την πρώτη εφετινή νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), αλλά ο Βέλγος οδηγός της Hyundai, αν και επικεφαλής, βγήκε εκτός δρόμου στο Ράλι Κροατίας και έπαθε αρκετή ζημιά στην ανάρτηση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει στην τελευταία ειδική του αγώνα. Αυτή η εξέλιξη χάρισε στον Τακαμότο Κατσούτα της Toyota τη νίκη, η οποία είναι η δεύτερη διαδοχική του στην εφετινή σεζόν του WRC, σε μια... δραματική ανατροπή, στην επιστροφή της Κροατίας στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

Ο Ιάπωνας οδηγός ήταν δεύτερος πριν από την τελευταία ειδική του αγώνα και «σκαρφάλωσε» στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά την εγκατάλειψη του Νεβίλ, με τον Φινλανδό οδηγό της Toyota, Σάμι Παγιάρι, να... κληρονομεί τη δεύτερη θέση. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Νεοζηλανδός Χέιντεν Πάντον με Hyundai, σε άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση στην επιστροφή του στην κατηγορία Rally1.